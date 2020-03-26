ПЦУ організовує перевезення медиків на роботу в кількох областях

Православна церква України організовує перевезення медиків на роботу і додому з Київської області, а також із Луцька та в Луганській області.

Про це повідомляє ПЦУ у Facebook.

"Перевезеннями медиків з Київської області на роботу і додому опікується відділ Соціальне служіння Київської митрополії ПЦУ. А до Луцька медиків з району і області возять автобусом ченці Жидичинського монастиря святителя Миколая Чудотворця", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представник Управління соціального служіння ПЦУ "Елеос-Україна" організовує закупівлю антисептиків та термометрів для військових, а також організовує перевезення медиків, які самі не можуть дістатися місця служби на Луганщині через карантин.

Крім того, волонтерська група "Янголи Нікополя" організувала безкоштовну доставку продуктів харчування додому містянам. Замовити продукти можна через сайт або телефоном.

Також благодійний фонд "Орден" наразі спрямовує зусилля на забезпечення людей захисними масками, які в аптеках вкрай важко знайти у цей час. Організація розпочала всеукраїнський благодійний збір коштів на закупівлю масок, які безкоштовно роздаватимуть населенню.

Духовенство і представники Донецького єпархіального відділу молоді, а також відділу соціального служіння "Елеос-Донецьк" виготовляють одноразові вологі серветки з антисептиком – розчином спирту та перекису водню. Їх безкоштовно розповсюджують серед вірян, а також людей, які їх потребують.

ПЦУ закликає долучитися до ініціатив, які можуть допомогти кожному пережити ці важкі часи. "З вірою в Бога, готовністю творити добро і підставити плече своєму ближньому ми вийдемо з цих випробувань духовно зміцнілими і оновленими", - додали в церкві.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 145 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.