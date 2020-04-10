Трьом містам на Одещині також рекомендують посилити карантин

Комісія з з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Одеській ОДА рекомендує посилити карантинні заходи на території міст Одеса та Подільськ і села Усатове Біляївського району для запобігання поширенню коронавірусу.

Проєкт рішення "Про вжиття додаткових протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 на території області" підлягає обговоренню і затвердженню керівництвом цих населених пунктів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З урахуванням подання головного державного санітарного лікаря Одеської області від 9 квітня 2020 року "Про встановлення додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів" запровадити комплекс обмежувальних заходів на території міст Одеса та Подільськ і села Усатове Біляївського району", - йдеться в документі.

Комісія ТЕБ і НС рекомендує міським головам цих населених пунктів запровадити відповідні заходи, зокрема, "щодо пересування та перебування громадян у громадських місцях у період з 13 год. суботи до 06 год понеділка, починаючиз 13 год. 11 квітня".

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Також комісія запропонувала працівникам департаменту охорони здоров'я ОДА, ДУ "Обласний лабораторний центр МОЗ в Одесі", ГУНП та ДСНС в Одеській області здійснити перевірку за фактом спалаху захворювання на COVID-19 медперсоналу та відвідувачів Подільської міської лікарні.

Керівник ГУНП в області Олег Бех уже оприлюднив заяву про те, що в Подільському районі Одещини вирішено встановити п'ять карантинних постів, щоб не допустити поширення спалаху захворювання на сусідні райони.

У свою чергу, керівник департаменту охорони здоров'я ОДА Наталія Одарій-Захар'єва повідомила журналістам, що фахівці пов'язують виникнення осередку COVID-19 у Подільському районі з недавнім поверненням сюди з-за кордону групи жителів. У дев'яти з дев'яноста прибулих місцеві медики дігностували COVID-19.

Причому в Подільську захворіли відразу чотири медпрацівники: три лікарі і медсестра. Наразі ці медики на самоізоляції. Для встановлення обставин їх інфікування коронавірусом до Подільська з Одеси виїхала комісія департаменту охорони здоров'я ОДА.

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Як повідомлялося, на Волині і Львівщині у вихідні і святкові дні вводитимуть режим максимального обмеження пересування - з 13.00 суботи до 06.00 год. понеділка громадян просять не виходити з дому та придбати необхідні продукти та ліки заздалегідь.

Аналогічні заходи анонсували голови Київської та Івано-Франківської обладміністрацій.

Станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.

В Одеській області 46 випадків коронавірусу.