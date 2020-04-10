На Закарпатті також заборонили виходити з дому на вихідних

На Закарпатті прийняли рішення про введення максимального обмеження пересування в області з 13 години суботи, 11 квітня, до 6 ранку понеділка, 13 квітня.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив в.о. голови Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко.

“Щоб стримати поширення інфікування коронавірусом, на цих вихідних в області ми посилюємо заходи безпеки. Регіональна комісія прийняла рішення про введення максимального обмеження пересування. Це означає, що починаючи із 13-ї години суботи, 11 квітня, до 6-ї години ранку понеділка, 13 квітня, люди не виходитимуть з дому,” - заявив він.

За словами в.о. голови ОДА, у ці дні органи правопорядку будуть працювати у посиленому режимі, службу нестимуть працівники органів Нацполіції та Нацгвардії.

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“Штрафів у 17 тисяч гривень порушникам карантину уникнути не вдасться”, - наголосив він.

Також Гетманенко зазначив, що у містах проводитимуть санітарну обробку протягом усіх вихідних.

Богослужіння відбуватимуться у режимі відеотрансляції.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на Волині та Львівщині у вихідні і святкові дні вводитимуть режим максимального обмеження пересування

Як повідомили в Закарпатській ОДА, станом на 10 квітня в області 56 особам встановлено діагноз Covid-19. Троє людей померли, двоє вилікувалися.