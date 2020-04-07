За добу захворіли 9 дітей та 32 медики — Ляшко

За минулу добу, з 6 квітня, зі 143 нових випадків на COVID-19 захворіли 9 дітей та 32 медичних працівники.

Про це на брифінгу 7 квітня сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу ми зареєстрували 143 випадки коронавірусної хвороби, всі вони підтверджені лабораторним методом полімеразно-ланцюгової реакції, який є золотим стандартом діагностики коронавірусної хвороби у світі. Також була виявлена 521 особа, серед них 41 дитина, з підозрою на COVID-19. Зі 143 зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби 9 випадків зареєстровано у дітей і, на жаль, 32 медичних працівників", - сказав Ляшко.

Він додав, що з нових 143 випадків до лікарень було госпіталізовано 35 осіб, з яких двоє дітей і один медпрацівник. З 35 госпіталізованих на апаратах штучної вентиляції легень перебувають 7 осіб.

"Ми можемо сказати, що зі 143 випадків 7 в критичному, тяжкому стані, які потребують реанімаційних заходів", - сказав Ляшко.

Серед 7 летальних випадків, які сталися за добу, за словами Ляшко, люди віком від 42 до 70 років. Водночас один летальний випадок, який ввечері стався в Олександрівській лікарні в Києві, ще не увійшов в загальну статистику, він буде розглянутий окремо.

У всіх померлих, за словами Ляшка, віком від 60 років були супутні захворювання, які призвели до несумісних з життям станів.

Наразі в закладах охорони здоров’я перебуває 691 особа, з них 34 - діти. На апараті штучної вентиляції легень — 30 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 7 квітня в Україні зареєстровано 1462 випадки захворювання на COVID-19, з них 104 дитини. Розглянуто 6385 підозр на COVID-19.