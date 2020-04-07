В Україні - 1462 випадки коронавірусу, 45 летальних

«За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки», - йдеться в повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

- ️Вінницька область — 77 випадків;

- ️Волинська область — 34 випадки;

- ️Дніпропетровська область — 15 випадків;

- ️Донецька область — 10 випадків;

- ️Житомирська область — 11 випадків;

- ️Закарпатська область — 38 випадків;

- ️Запорізька область — 41 випадок;

- ️Івано-Франківська область — 160 випадків;

- ️Кіровоградська область — 53 випадки;

- ️м. Київ — 253 випадки;

- ️Київська область — 97 випадків;

- ️Львівська область — 29 випадків;

- ️Луганська область — 3 випадки;

- ️Одеська область — 30 випадків;

- ️Полтавська область — 12 випадків;

- ️Рівненська область — 40 випадків;

- ️Сумська область — 51 випадок;

- ️Тернопільська область — 168 випадків;

- ️Харківська область — 1 випадок;

- ️Херсонська область — 13 випадків;

- ️Хмельницька область — 10 випадків;

- ️Чернівецька область — 247 випадків;

- ️Черкаська область — 62 випадки;

- ️Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 квітня 2020 року до Центру надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6385 повідомлень про підозру на COVID-19.