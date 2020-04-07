В Україні - 1462 випадки коронавірусу, 45 летальних
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Facebook.
«За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки», - йдеться в повідомленні.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- ️Вінницька область — 77 випадків;
- ️Волинська область — 34 випадки;
- ️Дніпропетровська область — 15 випадків;
- ️Донецька область — 10 випадків;
- ️Житомирська область — 11 випадків;
- ️Закарпатська область — 38 випадків;
- ️Запорізька область — 41 випадок;
- ️Івано-Франківська область — 160 випадків;
- ️Кіровоградська область — 53 випадки;
- ️м. Київ — 253 випадки;
- ️Київська область — 97 випадків;
- ️Львівська область — 29 випадків;
- ️Луганська область — 3 випадки;
- ️Одеська область — 30 випадків;
- ️Полтавська область — 12 випадків;
- ️Рівненська область — 40 випадків;
- ️Сумська область — 51 випадок;
- ️Тернопільська область — 168 випадків;
- ️Харківська область — 1 випадок;
- ️Херсонська область — 13 випадків;
- ️Хмельницька область — 10 випадків;
- ️Чернівецька область — 247 випадків;
- ️Черкаська область — 62 випадки;
- ️Чернігівська область — 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 квітня 2020 року до Центру надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6385 повідомлень про підозру на COVID-19.