Випадків коронавірусу у світі - вже понад 1,3 мільйона

Станом на ранок вівторка 7 квітня у світі всього зафіксовано майже 1,35 мільйона випадків інфікування COVID-19, включаючи до 75 тисяч загиблих та понад 285 тисяч тих, хто одужали.

Про це повідомляє Worldometers. На ранок 7 квітня загальне число зафіксованих по всьому світу випадків коронавірусу складає 1 347 566, із яких 74 780 – летальні, а 285 101 – кількість пацієнтів, які одужали. Читайте також: В Україні летальність від коронавірусу становить 2,6% - Ляшко Щодо статистики по окремих країнах, то такими, які найбільше вражені цією пандемією, є наразі США (367 629 випадків), Іспанія (132 675 випадків) та Італія (132 547 випадків). В Україні виявлено 1 319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, кількість померлих від хвороби становить 38, а число осіб, які одужали - 28. Фото: АА