Римо-католики у Львові вирішили не святити пасок і закрити на Великдень храми для вірян

"Цієї неділі усі римо-католицькі храми Львова будуть тільки для священників, для вірян вони будуть закриті, але ви можете побачити богослужіння через соцмережі, по телебаченню. Також римо-католики прийняли дуже серйозне рішення: посвячення пасок не буде. Кожен може вдома це зробити, посвятивши свяченою водою", - сказав Садовий.

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Він висловив слова пошани і подяки єпископові Римо-католицької церкви в Україні владиці Мечиславу Мокшицькому за такі виважені рішення і додав, що святкувати будь-що можна буде тільки після закінчення карантину.

Як повідомляв Укрінформ, Православна Церква України не проводитиме традиційних спільних посвячень верби та великодніх страв у храмах та на прихрамовій території, а відвідування кладовищ у поминальні дні перенесла на 6 червня.