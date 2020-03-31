"Всеукраїнська школа онлайн" стартує 6 квітня - Зеленський
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у Facebook.
"Завдання держави – забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань. З цією метою у понеділок, 6 квітня, стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн"", - сказав глава держави.
За його словами, 40 педагогів з Києва на час карантину фактично стануть учителями для всієї України.
Зазначається, що школярі з п’ятого по одинадцятий клас зможуть дистанційно вивчати 11 предметів.
Президент проінформував, що щоранку о 10:00 з понеділка до п’ятниці уроки транслюватимуть українські телеканали:
• 5-й клас – ПлюсПлюс та "112 Україна";
• 6-й клас – ZOOM та NewsOne;
• 7-й клас – ZIK;
• 8-й клас – Індиго та УНІАН;
• 9-й клас – Рада та UA: Культура;
• 10-й клас – UA: Перший;
• 11-й клас – М1.
Також Зеленський підкреслив, що уроки можна буде переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.
"Прохання до батьків: стежте за розкладом уроків, заохочуйте дітей до перегляду та долучайтеся до пізнавального контенту всією родиною! Залишаємось вдома! Вчимося вдома!" - додав Президент.