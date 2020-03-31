"Всеукраїнська школа онлайн" стартує 6 квітня - Зеленський

У понеділок, 6 квітня, для школярів 5-11 класів розпочинається проєкт "Всеукраїнська школа онлайн", для учнів в ефірах українських телеканалів проводитимуть уроки з 11 предметів.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у Facebook.

"Завдання держави – забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань. З цією метою у понеділок, 6 квітня, стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн"", - сказав глава держави.

За його словами, 40 педагогів з Києва на час карантину фактично стануть учителями для всієї України.

Зазначається, що школярі з п’ятого по одинадцятий клас зможуть дистанційно вивчати 11 предметів.

Президент проінформував, що щоранку о 10:00 з понеділка до п’ятниці уроки транслюватимуть українські телеканали:

• 5-й клас – ПлюсПлюс та "112 Україна";

• 6-й клас – ZOOM та NewsOne;

• 7-й клас – ZIK;

• 8-й клас – Індиго та УНІАН;

• 9-й клас – Рада та UA: Культура;

• 10-й клас – UA: Перший;

• 11-й клас – М1.

Також Зеленський підкреслив, що уроки можна буде переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.

"Прохання до батьків: стежте за розкладом уроків, заохочуйте дітей до перегляду та долучайтеся до пізнавального контенту всією родиною! Залишаємось вдома! Вчимося вдома!" - додав Президент.