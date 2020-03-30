В Україні запустять освітній онлайн-курс із пошуку роботи

"Освітній курс з пошуку роботи та "Сучасне резюме онлайн" планують запустити в Україні 10 квітня.

Про це сказала заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан на онлайн-презентації освітнього серіалу «Цифрова грамотність державних службовців 1.0. на базі інструментів Google» в понеділок у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Освітній курс з пошуку роботи та "Сучасне резюме онлайн" буде доступним на платформі 10 квітня, тобто вже на наступному тижні", - повідомила вона.

Як пояснив президент Фонду Східна Європа Віктор Лях, цей курс зумовлений соціальними змінами: через COVID-19, багато українців будуть змушені шукати роботу, а також на платформі розробляють курс електронної демократії, додав він.

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"Соціальна дистанція і карантин не мають тримати громадян відстороненим від процесу прийняття рішень або впливу на державу, як на локальному, так і на місцевому рівні. Тому ми плануємо запускати курс електронної демократії, де ми будемо розповідати, яким чином люди можуть приймати рішення на рівні держави", - заявив він.

Як повідомлялося, Мінцифри презентувало новий освітній серіал для держслужбовців.