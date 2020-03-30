Мінцифри презентувало освітній серіал для держслужбовців

Міністерство цифрової трансформації запускає освітній серіал для державних службовців на платформі Дія.Цифрова освіта.

Про це сказала заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан на онлайн-презентації освітнього серіалу «Цифрова грамотність державних службовців 1.0. на базі інструментів Google» 30 березня в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми презентуємо новий курс "Цифрова грамотність для державних службовців 1.0 на основі інструментів Google". Після проходження курсу студенти зможуть користуватися інструментами Google. Це самі ті інструменти, з якими держслужбовці стикаються кожного дня", - повідомила вона.

Освітній серіал буде корисним не лише для людей, які не знайомі з сервісами Google, а й для досвідчених користувачів, заявив народний депутат України, Роман Грищук, який брав участь у зйомках.

"З третьої серії пішла мова про інструменти, про які навіть я, доволі молода і прогресивна людина, не знав. Курс розкриває можливості інструменти Google на повну, я для себе багато нового відкрив", - заявив він.

Загалом, освітній серіал дозволить опанувати спільне редагування Google Документів, збір даних за допомогою Google Форм, спільне планування за допомогою Google Календаря, використання нотаток Google Keep, налаштування Google Сповіщень, створення віртуальних кімнат Google Classroom, скорочення посилань і аналіз переходів за ними. Як повідомлялося, до кінця року у Мінцифри планують запустити більше 20 освітніх серіалів.