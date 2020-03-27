Google, Microsoft та інші: найбільші онлайн-сервіси відкрили безкоштовний доступ

Через коронавірус деякі компанії та онлайн-сервіси зробили свої послуги безкоштовними.

Про це Міністерство цифрової трансформації повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"​​Найбільші компанії та онлайн-сервіси на деякий час зробили безкоштовними свої послуги. В такий спосіб вони пішли назустріч тим, хто змушений працювати вдома через поширення у світі коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

У Мінцифри підготували список таких сервісів:

- Google до першого липня надає безкоштовний доступ до розширених функцій сервісу відеоконференцій Hangouts Meet для клієнтів G Suite та G Suite for Education. Можна проводити великі відеозустрічі до 250 учасників, робити прямі трансляції до 100 000 глядачів, записувати та зберігати їх на Google Drive;

- Microsoft пропонує шестимісячну безкоштовну версію Microsoft Teams, яка є сервісом для командної роботи в Office 365, рівня «Преміум». Також в Teams компанія додала відеозв'язок та зняла обмеження на кількість одночасних користувачів;

- Cisco розширила безкоштовні функції сервісу для відеоконференцій Webex. Тепер його можна використовувати без обмежень за часом та підключати до 100 учасників. Компанія також пропонує безкоштовні 90-денні ліцензії для підприємств, які наразі не є клієнтами Webex;

- корпоративний сервіс Workplace Advanced від Facebook на рік став безкоштовним для співробітників екстрених служб та держслужбовців. Платформа дає змогу користуватись такими інструментами як відеозв’язок, створення груп, обмін файлами та повідомленнями, щоб підтримувати зв’язок та інформувати організації в реальному часі;

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- менеджер паролів 1Password прибрав обмеження у своїй пробній версії на шість місяців, щоб допомогти бізнесу працювати безпечно з дому;

- програма Zencastr, яку використовують для запису звуку, до першого липня не обмежуватиме години запису для користувачів-любителів.