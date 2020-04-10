У Києві на вихідних збільшать кількість патрулів у парках і скверах

У Києві цими вихідними збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання у парках і скверах.

Про це під час брифінгу 10 квітня сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Задля контролю за дотриманням обмежень - цими вихідними правоохоронці нестимуть посилену службу в столиці. Збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання у парках і скверах, у публічних місцях Києва. Тому ще раз звертаюся: не нехтуйте правилами. Не йдіть туди, де вас можуть оштрафувати", - сказав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 6 квітня запровадив додаткові заходи із запобігання розповсюдженню коронавірусу.

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Так, в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски.

Також заборонено переміщення групою більш як двоє осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні лабораторно підтверджено 2203 випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зареєстровано 311 нових випадків.