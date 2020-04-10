Експрес-тести на коронавірус роблять тільки лікарі - Кличко

Купити тест на коронавірус і зробити його самостійно неможливо, адже експрес-тести роблять тільки лікарі в медзакладах столиці.

Про це під час брифінгу зазначив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Купити тест на коронавірус і зробити його самостійно неможливо. Експрес-тести роблять тільки лікарі в медзакладах столиці. Пацієнту із симптомами захворювання медики мають зробити спочатку експрес-тест на коронавірус, якщо тест позитивний, лікарі беруть зразок для ПЛР тесту. Тобто, вже для лабораторного дослідження, щоб підтвердити чи спростувати діагноз", - сказав Кличко.

Кличко також запевнив, що у Києві достатня кількість тестів на коронавірус.

"Експрес-тестів, за допомогою яких встановлюють попередній діагноз, в столиці сьогодні понад 13 тисяч. І цього на даний момент достатньо. Тестів ПЛР у лікарнях міста та лабораторному центрі вже зроблено понад 3,5 тисячі. Кількість таких тестів у столиці також достатня", - сказав Кличко.

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Він зазначив, що що тестів ПЛР українського виробництва наразі немає. "Міністерство охорони здоров’я замовило 2 мільйони тестів вітчизняним інститутам, наступного тижня очікують першу їх партію - 20 тисяч. Наскільки вони будуть якісними і ефективними, побачимо на практиці", - додав міський голова.

За його словами, ті громадяни, яким відмовили у проведенні тестування на коронавірус, можуть звертатися зі скаргою на "гарячу лінію" КМДА 15-51 або ж на "гарячу лінію" МОЗ.

Водночас, Кличко наголосив, що масове тестування всіх киян, на думку лікарів, робити недоцільно, та й організаційно забезпечити його практично неможливо.

"Жодна країна в світі не забезпечує масове скринінгове тестування всіх громадян. Це підтверджують і фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я, і китайські лікарі, з якими ми теж консультуємося", - зауважив він.

Міський голова нагадав, що необхідність проведення тестування на коронавірус може визначити тільки лікар - сімейний або інфекціоніст.

Як повідомляв Укрінформ, кількість киян, що захворіли на коронавірус за минулу добу збільшилась на 13 людей. Загалом у столиці вже 348 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.