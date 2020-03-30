Україна нарощує виробництво масок — вже пів мільйона на день

Україна виготовляє пів мільйона медичних масок щодня, але їх поки що недостатньо, тому частину доводиться завозити з-за кордону.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у вечірньому ефірі ICTV у понеділок , повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Два тижні тому я особисто зустрівся з асоціаціями – виробниками масок. Ми домовилися і на сьогодні виробляється, якщо починали із 460 тисяч масок на день, то сьогодні це близько 800 тисяч, здається. Але точно більше ніж пів мільйона масок щодня виробляють наші виробники. Виробництво продовжує нарощуватися», - сказав Шмигаль.

За його словами, варто враховувати, що маску можна використовувати три години, а потім змінювати, і якщо порахувати кількість населення України, то зрозуміло, що масок вітчизняного виробництва має виготовлятися щонайменше кілька мільйонів на день, а це поки що нереально. Тому влада намагається різними способами наситити ринок, щоб люди мали можливість їх придбати. «Тому що основним елементом боротьби буде соціальне дистанціювання, масочний режим. І ми до цього також доживемо. Насправді, коли ринок буде насичений масками, це буде обов'язок людей для того, щоб подолати цю епідемію, ходити у масках», - сказав глава уряду.

Водночас Шмигаль звернув увагу на те, що жодна країна світу не була готова до використання такої кількості масок. Тому багатьом державам доводиться «стояти у черзі» за цим медичним продуктом.