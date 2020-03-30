Незаконний експорт масок: силовики розкрили змову, у трьох областях провели обшуки

На Харківщині підприємці продали іноземцю понад 300 тисяч медичних масок за ціною трохи більше 1 гривні за штуку, при цьому ринкова ціна цієї партії - майже 61 мільйон гривень.

Про це інформує пресслужба Східного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.

«Оперативні співробітники Східного регіонального управління Держприкордонслужби України дізналися про можливу незаконну реалізацію медичних масок та респіраторів українського виробництва. У лютому-березні вкрай затребувані засоби захисту вивозили з України у Іспанію та Китай. Підозрюваними у махінаціях з ухилянням від сплати податків в особливо великих розмірах виявилися працівники двох харківських підприємств. За заниженою ціною вони реалізували громадянину Китаю для подальшого експорту понад 300 тис. засобів захисту дихання», - йдеться у повідомленні.

Незаконний експорт масок: силовики розкрили змову/Фото: Держприкордонслужба

Суд санкціонував проведення обшуків, які пройшли на восьми об’єктах у Київській, Харківській і Полтавській областях. На складських та у виробничих приміщеннях, офісах та фактичних місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили та вилучили фінансово-господарські документи, електронні носії інформації, які свідчать про купівлю та подальший продаж медичних масок, чорнові записи, мобільні термінали, банківські картки, ноутбуки, USB накопичувачі, зразки масок респіраторних, грошові кошти у сумі 243000 доларів США та 14500 євро.

Слідчо-оперативні дії тривають.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на початку березня заборонив експорт медичних масок та інших засобів захисту через зростання попиту на них серед українців у зв’язку з коронавірусом.