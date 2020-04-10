Глава миколаївської СБУ: Всі тести в області неправильні і їх треба повторити

Начальник управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталій Герсак пропонує повторно перевірити зразки усіх хворих, у кого запідозрили коронавірус, бо має підстави сумніватися у правильності проведеного в області дослідження.

Цю інформацію він озвучив під час позачергового засідання сесії обласної ради 10 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на 10.04 у Миколаївській області немає жодного підтвердженого випадку захворювання на коронавірус. За наявною інформацією, лікарі здійснюють відбір біологічного матеріалу в осіб з підозрою на коронавірус для подальшого проведення лабораторного дослідження на базі Миколаївського лабораторного центру МОЗ України. У той же час, медперсонал зазначених лікувальних установ допускає грубі порушення при відборі біологічного матеріалу. Зокрема, медичні працівники використовують не стандартизовані пробірки і неякісну хімічну речовину, яка не відповідає певним нормам і стандартам, в якій зберігається відібраний біоматеріал», - сказав Герсак.

За його словами, ця хімічна речовина, виготовляється в Миколаївському лабораторному центрі.

«З урахуванням викладеного, з метою збереження біологічної безпеки України, вважаю за доцільне організувати повторно перевірку осіб, у яких є підозра на коронавірус», - сказав Герсак.

Як раніше повідомляв Укрінформ, 9 квітня команда МОЗ з головним державним санітарним лікарем України Віктором Ляшком приїздили на Миколаївщину, щоб перевірити феномен області, яка є єдиною в Україні, де не зареєстровано жодного випадку захворювання на COVID-19.

Контрольні дослідження в незалежній лабораторії зразків хворих на пневмонію в Миколаївській області, які були відібрані, щоб переконатися в правильності аналізів, співпали з висновками миколаївських фахівців.

Станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.