Влада виплачуватиме допомогу найбіднішим громадянам під час карантину — Зеленський

Влада складе списки малозабезпечених громадян, яким потрібна фінансова допомога під час карантину.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на щоденній селекторній нараді, повідомляє пресслужба глави держави.

"Ми бачимо, що карантин потрібен. Я впевнений, що він врятує багато життів. Однак уряд мусить знайти кошти, щоб допомогти найбіднішим українцям. Складіть список якомога швидше, і давайте розрахуємо, скільки грошей ми можемо виділити", - зазначив він.

У Офісі Президента додали, що Кабінет міністрів розробляє програму зі створення робочих місць для тих, хто приїхав з-за кордону чи втратив роботу у зв’язку з поширенням коронавірусу.

"Ми плануємо створити багато робочих місць уже за кілька тижнів. Зокрема, нам будуть потрібні люди для ремонту доріг, вимощування тротуарів, прибирання територій. Багато різних вакансій", – сказав на селекторній нараді Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню COVID-19.

За даними МОЗ, в Україні станом на ранок 1 квітня 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.

Фото: сайт Президента