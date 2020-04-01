Влада виплачуватиме допомогу найбіднішим громадянам під час карантину — Зеленський
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на щоденній селекторній нараді, повідомляє пресслужба глави держави.
"Ми бачимо, що карантин потрібен. Я впевнений, що він врятує багато життів. Однак уряд мусить знайти кошти, щоб допомогти найбіднішим українцям. Складіть список якомога швидше, і давайте розрахуємо, скільки грошей ми можемо виділити", - зазначив він.
У Офісі Президента додали, що Кабінет міністрів розробляє програму зі створення робочих місць для тих, хто приїхав з-за кордону чи втратив роботу у зв’язку з поширенням коронавірусу.
"Ми плануємо створити багато робочих місць уже за кілька тижнів. Зокрема, нам будуть потрібні люди для ремонту доріг, вимощування тротуарів, прибирання територій. Багато різних вакансій", – сказав на селекторній нараді Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню COVID-19.
За даними МОЗ, в Україні станом на ранок 1 квітня 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.
Фото: сайт Президента