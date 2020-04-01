Президент підписав закон про лікування коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо забезпечення лікування COVID-19 (№ 3268).

Відповідна інформація опублікована на сайті ВР.

Як повідомляв Укрінформ, Рада під час позачергового засідання 30 березня ухвалила закон «внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)». Голова Верховної ради Дмитро Разумков 30 березня підписав його і 31 березня передав на підпис Президенту Володимиру Зеленському.

Зазначається, що питання аналізу доказів і, відповідно, прийняття рішення щодо можливості застосування зареєстрованих лікарських засобів за показаннями, що не включені до затвердженої інструкції для медичного застосування, доцільно було б поєднати з розробкою медико-технологічних документів системи стандартизації (клінічних настанов та протоколів медичної допомоги).