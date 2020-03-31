Швидше боротися з коронавірусом: що дасть Україні новий закон № 3268

Задля адекватного реагування на світові відкриття в подоланні пандемії потрібне певне «приборкання бюрократії». Новий закон це забезпечує

Верховна Рада України ухвалила важливий проект закону № 3268, який дозволить швидше реагувати на поширення коронавірусу. Згідно з ним, лікарі зможуть лікувати пацієнтів, хворих на COVID-19, використовуючи вже наявний світовий досвід, а реєстрація препаратів, які можуть бути ефективними, відбуватиметься у прискореному режимі. Можна сказати, що Україні пощастило, бо епідемія йде до нас дещо пізніше, ніж до інших країн, які вже досягли поступу в пошуку ефективних препаратів проти корона вірусу. Зокрема серед уже наявних. Тож тепер головне – надати українським лікарям можливість використовувати напрацювання іноземних колег. “Якщо є хоч найменший шанс на одужання, українські пацієнти повинні теж отримати право скористатися цим шансом. А не померти через бюрократію”, – написала депутатка Ольга Стефанишина, одна з авторів законопроекту.

Ольга Стефанишина

Нижче наводимо основні зміни, які передбачає закон і пояснення – чому вони важливі саме зараз. Але зазначимо: закон стосується лише лікування COVID-19 та діятиме лише три місяці.

Застосування для лікування хворих незареєстрованих засобів

Проблема №1. Для того, щоб в Україні використовувати незареєстровані препарати, необхідне проведення клінічних досліджень чи затверджені на державному рівні протоколи лікування хвороби (наразі державного протоколу лікування COVID-19 ще немає. – Ред.). Відтак лікар не має права призначати пацієнту такі препарати.

Вирішення. Згідно з ухваленим законом, для лікування коронавірусу можна буде використовувати незареєстровані в Україні лікарські засоби, але ті, які довели свою ефективність і рекомендовані офіційним органом США, країн – членів ЄС, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, КНР, Ізраїлю для лікування коронавірусної інфекції. Те саме стосуватиметься і вже зареєстрованих ліків, якщо в їхній інструкції для медичного застосування відсутня інформація про сприяння при лікуванні коронавірусу. Якщо згадані країни надали рекомендації про використання таких препаратів – то їх теж дозволятиметься застосовувати для лікування хворих. Упродовж тижня МОЗ напрацює окремий порядок призначення та застосування таких лікарських засобів.

Важлива деталь. “В законі також прописано, що для використання незареєстрованих препаратів у пацієнта потрібно буде отримати інформовану згоду. Лікарі нададуть інформацію, яке саме лікування збираються застосувати, а пацієнт або його законний представник погодиться з цим лікуванням або ні”, – пояснює юрист та один із розробників проекту Володимир Свінціцький.

Реакція спеціалістів. Лікарі і науковці, зрозуміло, обома руками підтримують розширення можливостей для лікування хворих на коронавірусну інфекцію. Директорка Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.В.Громашевського Вікторія Задорожна каже, що оскільки специфічних препаратів проти коронавірусу не існує, то в усіх країнах випробовують усі можливі засоби, які теоретично можуть сприяти покращенню стану хворого і подоланню цього вірусу.

Вікторія Задорожна

“Це препарати, які використовуються для лікування ВІЛ-інфекції, ревматизму, ревматоїдного артриту, малярії, та інші. Якщо ці ліки можуть посприяти подоланню інфекції, їх треба пробувати застосовувати, іншого виходу наразі немає. Тому всі препарати, які виявили певну ефективність на кількох людях, на культурах клітин чи на тваринах медики пробуватимуть застосовувати в тих випадках, коли вже нічого не допомагає. Під час епідемії Еболи в 2014-2016 роках було прийнято етичне рішення Всесвітньою організацією охорони здоров’я – зважувати користь і небезпеку, і якщо переважає користь, то використовувати ліки, які лікарі вважають за необхідне”, – говорить пані Задорожна.

“У нашій країні не надто багато апаратів штучної вентиляції легень. І якщо ми почнемо з тих препаратів і схем лікування, які вже мають хоча б якусь доказову базу в інших країнах – то зможемо провести профілактику ускладнень застосування ШВЛ. На жаль, певні препарати у нас в країні не виробляються, але наша "Дарниця" говорить, що деякі препарати вони зможуть виробляти. Наприклад, делагіл (протималярійний препарат, генерик хлорохіна. – Ред.)", – сказала Лариса Мороз, головна інфекціоністка Вінницької області, де розробили перший в Україні протокол лікування коронавірусу.

Лариса Мороз

Клінічні випробування і реєстрація препаратів затверджуватимуться швидше

Проблема №2. Кожен новий препарат повинен пройти клінічні випробування перед широким використанням. На експертизу матеріалів клінічного випробування в звичайних умовах ( їх здійснює Державний експертний центр (ДЕЦ), відводиться 47 календарних днів (щоправда якщо клінічне випробування було здійснене в країнах ЄС, то експертиза відбувається за спрощеною процедурою). Після того, як ДЕЦ надає свої висновки, упродовж іще 5 днів Міністерство охорони здоров’я вирішує, затверджувати проведене клінічне дослідження чи ні.

Вирішення. Аби виграти час у боротьбі з хворобою, законом передбачено скоротити цю процедуру на 42 дні, визначивши час для експертизи – у 5 днів.

Важлива деталь. “Йдеться про клінічні випробування, проведені саме в Україні – з залученням українських лікарів та пацієнтів. Фармацевтична компанія, яка є виробником певного препарату, звертається до регулятора в кожній країні, аби затвердити його клінічне випробування для широкого застосування. Цю процедуру спростили вже багато країн, включно й з консервативною у цьому плані Данією, адже клінічні випробування – це можливість отримати передове лікування для хворих, якого ще немає у світі”, – пояснює Володимир Свінціцький.

Володимир Свинцицький

Він додає, що те саме стосується і випробування уже відомих препаратів, які можуть бути ефективними для лікування COVID-19. Дієвість ліків, приміром, від Еболи для лікування коронавірусу теж випробовується під час окремих клінічних випробувань в кожній країні. Тобто якщо препарат уже зареєстрований, то щоб дозволити його використовувати для лікування іншого захворювання, проводяться додаткові клінічні випробування.

Реєстрація ліків та оновлення протоколів лікування теж прискоряться

Важлива деталь. Закон прискорив не лише проведення випробувань, але і реєстрацію лікарських засобів. Рішення про державну реєстрацію або відмову у державній реєстрації лікарських засобів має прийматися протягом двох робочих днів з дати надходження до МОЗу висновків щодо якості лікарських засобів, складених ДЕЦ.

Реакція спеціалістів. Вікторія Задорожна говорить, що проведення реєстрації ліків, необхідних для лікування корона вірусу, за повною процедурою наразі недоцільне. “Коли відбувається реєстрація лікарського засобу, то експерти підходять до процедури надзвичайно виважено, задають багато запитань виробникам, щоб бути впевненими в тому, що написано в інструкції до препарату і на це йде багато часу. Але в ситуації, коли йдеться про життя людей, потрібно оперативно приймати рішення і працювати на випередження. Оскільки у світі вже велика кількість випадків захворювань, то на досвіді лікарів, які працюють в епіцентрі епідемії, з'являється усе більше наукової інформації щодо ефективності ліків, які вже можна застосовувати”.

Важлива деталь. Те саме стосується і норми про невідкладне та постійне оновлення протоколів надання медичної допомоги для лікування COVID-19. “Оскільки нова інформація про хворобу з’являється майже кожного дня, треба регулярно переглядати протоколи лікування. Їхнє затвердження – це завжди досить тривала бюрократична процедура зі збором підписів, консультаціями. Наразі ми не можемо собі цього дозволити. Адже що більше оперативних заходів ми зараз приймемо, то кращими будуть прогнози щодо стримування хвороби”.

Кожні 70 днів обсяг наукових знань у світі подвоюється, і це треба використати

Младена Качурець

Епідемія коронавірусу показала, що нашій державі, можливо, слід буде переглянути бюрократичні підходи у організації системи охорони здоров’я. Як слушно зауважила в коментарі під постом Ольги Стефанішиної Младена Качурець, екс-заступниця міністра охорони здоров'я, ситуація з COVID-19 яскраво ілюструє, що держава неспроможна оперативно реагувати на виклики, особливо якщо це стосується медицини. “Швидкість подвоєння наукових знань сягає приблизно 70 днів. Це означає, що людству кожні 70 днів відомо вдвічі більше, ніж до цього. В такому темпі немає сенсу вимагати, щоб процес використання того чи іншого «гайдлайну» (послідовність дій) взагалі регулювався законом чи наказом. "Просто бери і впроваджуй" – ось принцип, за яким живе весь світ зараз”, – вважає пані Качурець, і схоже, має рацію.

Юлія Горбань, Київ