Україна сприятиме розвитку нацспільнот і їхніх мов, зокрема й угорської - Лісовий

Україна продовжуватиме сприяти розвитку освіти національних спільнот, їх мов та культур, зокрема й угорської.

Про це під час спілкування із журналістами заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми фіксуємо хороший результат наших домовленостей. Для України це не означає нічого нового. Наші принципи залишаються тими самими - ми підтримуємо національні спільноти, розвиток їх культури, їх освіти, можливостей їх самореалізації у нашій країні", - зазначив Лісовий.

Він додав, що Україна зацікавлена в тому, щоб її громадяни мали максимально комфортні умови для себе, залишаючись у країні.

"Ми забезпечуємо сьогодні функціонування шкіл, Україна фінансує школи з угорською, румунською, польською, словацькою мовою навчання і болгарською мовою навчання, багатьма іншими, видає підручники і буде ці можливості зберігати і розширювати. Нам важливо одне - національні спільноти в Україні повинні почуватися максимально комфортно, за виключенням тої національної спільноти, яка використовує свою мову і культуру як передумови для агресії. Тому нічого у нашій позиції нового немає, ми будемо сприяти розвитку і культури, і мови, і освіти для національної спільноти, в тому числі і для угорської спільноти", - сказав Лісовий.

Як повідомляв Укрінформ, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що його уряд досяг всеосяжної угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини в країні, яка налічує близько 100 тис. осіб.

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