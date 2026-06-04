На наступний рік виключення математики з обов'язкових предметів НМТ не передбачене - Лісовий

На 2026-2027 навчальний рік виключення математики з обов'язкових предметів НМТ не передбачене.

Про це під час спілкування з журналістами сказав міністр освіти та науки Оксен Лісовий, коментуючи ініціативу народної депутатки Юлії Гришиної виключити математику з переліку обов'язкових предметів НМТ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уряд подав законопроєкт щодо умов вступу на 2027-й рік. Власне, він відповідає тим умовам, які ми маємо наразі в 2026-му році. Там історія, українська мова і математика є обов'язковими, і один предмет на вибір, загалом чотири предмети. На жаль, один день (складання НМТ - ред.)", - зазначив Лісовий.

Він зауважив, що провести НМТ у кілька днів організаційно дуже складно з урахуванням того, що НМТ також складають діти з ТОТ і ті, хто перебувають за кордоном. Зокрема, за його словами, за кордоном працюють 33 осередки для складання НМТ.

Водночас, як зауважив Лісовий, МОН не підтримує запровадження інших умов для математики у структурі НМТ.

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"З нашої точки зору, НМТ, власне, для того, щоб підтвердити ключову спроможність читати, писати і рахувати. І математика повинна бути обов'язковим предметом", - додав Лісовий.

Згодом у Телеграмі Лісовий окремо пояснив, чому математика має залишатися обов’язковим складником національного мультипредметного тесту для вступу до українських університетів.

"Останніми днями триває дискусія щодо того, чи має математика залишатися обов’язковим складником НМТ. Моя позиція однозначна: так, має. І річ не в тому, що кожен випускник чи випускниця має стати математиком. Річ у тому, що математика формує навички, без яких складно уявити сучасну вищу освіту та професійну реалізацію. Це логічне мислення, уміння аналізувати інформацію, працювати з даними, знаходити закономірності та ухвалювати обґрунтовані рішення", - написав міністр.

Він підкреслив, що зміст НМТ із математики не виходить за межі шкільної програми, а частина завдань відповідає рівню 5-7 класів. За його словами, йдеться не про поглиблені знання, а про базову математичну грамотність.

"На жаль, результати міжнародного дослідження PISA-2022 показали, що понад 40% українських підлітків не досягають навіть базового рівня математичної грамотності. Для нас це сигнал не знижувати вимоги, а навпаки - підвищувати якість навчання та підтримувати учнів у здобутті потрібних знань і навичок. Водночас дослідження свідчать, що саме результати з української мови та математики найкраще прогнозують подальшу успішність студентів у закладах вищої освіти. Тому математика у вступних випробуваннях - це не бар’єр, а важливий інструмент оцінювання готовності до навчання", - написав Лісовий.

Він зауважив, що на сьогодні це є особливо актуально, адже технології та штучний інтелект дедалі більше впливають на наше життя.

"Тому я переконаний: математика має залишатися обов’язковим складником вступу до українських університетів", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, народна депутатка Юлія Гришина виступила з ініціативою виключити математику з обов'язкових предметів НМТ.