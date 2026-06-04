До України повернули з ТОТ та Росії 10 юнаків і дівчат

До України евакуювали з ТОТ та РФ 10 юнаків та дівчат віком 18–19 років.

Про це Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Із березня 2026 року за сприяння Офісу Омбудсмена 10 молодих українців змогли виїхати з тимчасово окупованих територій та РФ і повернутися додому - до України. Особлива подяка - міжнародній компанії МХП та її засновнику і СЕО Юрію Косюку. Завдяки їхньому сприянню евакуація стала можливою", - написав Лубінець.

Він уточнив, що йдеться про 10 юнаків та дівчат віком 18–19 років.

"Попри роки життя в окупації, вони хочуть навчатися в українських університетах, жити у вільному суспільстві, будувати кар’єру саме тут - у своїй державі. Для них повернення стало можливістю самостійно визначати власне майбутнє", - зауважив омбудсмен.

Уповноважений також поділився історією хлопця, якому на момент окупації було лише 14 років.

"Його сестрі вдалося виїхати та облаштуватися в Одесі, а він залишився з батьками, які доглядали важкохвору бабусю. З кожним роком хлопець дедалі гостріше відчував: він не бачить свого майбутнього в окупації. Не бачить можливостей для розвитку, освіти, свободи. І тому ухвалив складне, але свідоме рішення - повернутися в Україну. Сьогодні він разом із сестрою в Одесі", - написав Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що окупація це не лише про блокпости й заборони, це про життя без відчуття майбутнього.

"Про страх, про постійне відчуття, що твій вибір, твоя свобода і навіть твоя мрія більше тобі не належать. Саме тому кожне повернення наших людей на підконтрольну Україні територію - надзвичайно важливе", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, омбудсмен заявляв, що є декілька випадків повернення українських дітей із Росії після їх усиновлення.

Перше фото ілюстративне: Bring Kids Back UA