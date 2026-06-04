Верховний Суд скасував рішення першої та апеляційної інстанцій щодо позову Портнова проти hromadske

Верховний Суд скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі за позовом колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова проти hromadske.

Таке рішення колегія суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду ухвалила 20 травня 2026 року, передає Укрінформ із посиланням на hromadske.

Як зазначається, позов Андрія Портнова до hromadske стосувався розслідування «Як віджимали Крим: ексклюзивні записи», опублікованого у грудні 2023 року керівницею відділу розслідувань hromadske Ярославою Вольвач.

Андрій Портнов просив визнати поширену у розслідуванні інформацію недостовірною та такою, що порочить його «честь, гідність та ділову репутацію». Крім того, він просив зобов’язати hromadske спростувати інформацію, викладену в розслідуванні, та видалити її.

У серпні 2024 року Печерський районний суд Києва задовольнив позов Портнова проти hromadske. Тоді суд зобов'язав hromadske спростувати інформацію, наведену в розслідуванні, а також видалити це розслідування з YouTube, а всі пов'язані з ним матеріали - із сайту та соцмереж. Також, за рішенням суду, на користь Портнова hromadske мало виплатити ₴170 357 правничої допомоги та ₴14 534 судового збору.

У грудні того ж року Київський апеляційний суд залишив це рішення без змін, лише зменшивши розмір судових витрат.

Розглядаючи справу в касації, Верховний Суд дійшов висновку, що рішення судів першої та апеляційної інстанцій не відповідали закону.

Суд зазначив, що попередні інстанції не врахували практику щодо розмежування фактичних тверджень та оцінкових суджень, а також ширші межі допустимої критики щодо публічних осіб.

«Вимогу доводити достовірність оцінкових суджень неможливо виконати, вона порушує свободу думки як таку. А межа допустимої критики публічної особи є ширшою, ніж щодо приватної особи. На відміну від останнього, перший неминуче та свідомо йде на те, щоб усі його слова та вчинки були об'єктом пильної уваги з боку журналістів та широкого загалу, тому має виявляти більшу толерантність», - йдеться у рішенні Верховного Суду.

Також суд наголосив, що матеріали hromadske стосувалися питань, які становлять значний суспільний інтерес.

Так, Верховний Суд скасував усі рішення, які зобов'язували hromadske спростувати та видалити розслідування.

«Ця справа ніколи не була лише про hromadske чи Ярославу Вольвач. Вона була про те, чи може журналіст розслідувати події, що становлять значний суспільний інтерес, не боячись позову про захист репутації як інструменту тиску. Верховний Суд відповів на це питання однозначно. Ми раді, що наші правові аргументи - про розмежування фактів і оцінкових суджень, про межі допустимої критики публічних осіб - стали частиною цієї відповіді», - зазначила представниця авторки розслідування Ярослави Вольвач, Анастасія Бурковська.

Водночас під час касаційного розгляду суд встановив, що Андрій Портнов помер. Оскільки предметом спору були захист честі, гідності та ділової репутації - особисті немайнові права, які не входять до складу спадщини та не допускають правонаступництва, провадження у справі рішенням Верховного Суду було закрито.

«Оскільки позивач у цій справі помер, спірні правовідносини не допускають правонаступництва, а під час касаційного перегляду встановлено, що оскаржені судові рішення не відповідають закону, оскаржені судові рішення підлягають скасуванню із закриттям провадження у справі», - йдеться у постанові Верховного Суду.

Постанова набрала законної сили з моменту ухвалення та є остаточною.

Як повідомляв Укрінформ, колишнього першого заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова застрелили в Мадриді у січні минулого року.

Національна поліція Іспанії повідомила в лютому, що у німецькому місті Гайнсберг затримано підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова.

СБУ розслідувала справу щодо його причетності до окупації Криму в 2014 році. В березні 2018 року проти Портнова порушили кримінальну справу за статтею «державна зрада», але через рік суд визнав це недостовірною інформацією, і Служба безпеки України закрила кримінальну справу проти Портнова.

З 2021 року Портнов перебував під санкціями США у зв’язку з причетністю до масштабної корупції в Україні. Він виїхав з України у червні 2022 року.

Фото Укрінформу можна купити тут