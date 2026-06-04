Справа про «крота» у НАБУ: суд закрив справу детектива Гусарова

«Провадження закрите повністю в частині державної зради. В частині підозри у порушенні ч.3 ст. 362 - копіювання інформації з електронних систем Шевченківський райсуд задовольнив клопотання прокурора про звільнення Гусарова від відповідальності у звʼязку з закінченням строків давності», - сказала адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, СБУ у липні заявила про затримання співробітника Центрального апарату НАБУ, який працював у найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2" і нібито збирав для російської ФСБ дані українських силовиків й інших громадян, проти яких ворог планував теракти та інформаційні операції.

Шевченківський райсуд взяв під варту без права внесення застави співробітника НАБУ Віктора Гусарова, підозрюваного в державній зраді та співпраці з ФСБ РФ.

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У СБУ заявляли, що затриманий входив до масштабної агентурної мережі ворога. Окрім співробітника НАБУ, до агентурної мережі входило ще троє осіб, викриття яких відбулося раніше.

10 грудня 2025 року Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід з арешту без права внесення застави на цілодобовий домашній арешт детективу НАБУ Гусарову.

Фото: Суспільне Новини/Олексій Арунян