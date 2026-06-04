Зеленський підписав закон про військовий прощальний ритуал для захисників, оголошених судом померлими

Документ розроблено з метою унормування питань щодо віддання війстькових почестей особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, з числа осіб, які судом оголошені померлими.

Він передбачає процедуру урочистого віддання військових почестей біля кенотафа (пам'ятного знака на місці, де немає поховання). Для проведення ритуалу призначається почет - зведений підрозділ, до якого входять керівник почту, сурмач і барабанщик (або військовий оркестр), прощальна команда у складі 6 військовослужбовців, салютна команда у складі 3 військовослужбовців, прапороносна група.

Законом визначено послідовність дій під час церемонії, схему розміщення військовослужбовців почту та інших осіб на місці проведення військового прощального ритуалу.

Рішення про проведення ритуалу приймають родичі або особи, які встановлюють кенотаф. Якщо близьких немає, рішення ухвалює начальник гарнізону, керівник ТЦК або голова місцевої адміністрації.

Відповідальність за організацію покладається на начальника гарнізону або керівника ТЦК за місцем розміщення кенотафу.

Для загиблих поліцейських, оголошених судом померлими, витрати покриваються коштом бюджету.

Читайте також: На Національному меморіальному кладовищі дозволили поховання військових із судимістю

Кабінету міністрів доручено протягом трьох місяців привести всі нормативні акти у відповідність до нових норм.

Як повідомляв Укрінформ, ВР 14 травня ухвалила закон щодо запровадження військового прощального ритуалу для захисників, оголошених судом померлими.

Фото: ОП