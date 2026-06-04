Зеленський нагородив ще 1335 військових, 665 із них - посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 1335 захисників України, 665 із них – посмертно.

Як передає Укрінформ, відповідні укази № 478/2026 та № 479/2026 опубліковані на сайті глави держави.

У документах вказано, що нагороди присвоєні за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

Оборонці отримали відзнаку Президента «Хрест бойових заслуг», ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького, «За мужність» та медалі «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни» і «За врятоване життя».

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовослужбовцям, п’ятьом з них - посмертно.

Фото: ОП