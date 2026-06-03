Президент присвоїв звання Героя України шістьом військовим, п’ятьом із них - посмертно

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовослужбовцям, п’ятьом з них - посмертно.

Як передає Укрінформ, згідно з опублікованим на сайті глави держави указом №472/2026, звання Героя України із удостоєнням ордена «Золота Зірка» присвоєне капітану Павлу Стрелюку (посмертно).

Відповідно до указу №473/2026 звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» присвоєне солдату Дмитру Єгізарову (посмертно).

Крім того, указом №474/2026 звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» присвоєне капітану Назару Самчуку (посмертно).

Згідно з указом №475/2026 звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» присвоєне полковнику Валентину Коренчуку (посмертно).

Указом №476/2026 звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» Президент присвоїв молодшому сержанту Василю Куцю.

Указом №477/2026 звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» присвоєне старшому лейтенанту Пилипу Слободенюку (посмертно).

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський відзначив державними нагородами 373 нацгвардійців, поліцейських, прикордонників та рятувальників, 181 з них - посмертно.