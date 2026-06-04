Туристичний сезон: на Закарпатті прогнозують значні черги на кордоні в червні

Закарпатські прикордонники прогнозують значні черги на кордоні в середині червня - очікують збільшення кількості людей, що перетинають кордон, на 30%.

Про це на брифінгу у Закарпатській ОВА повідомили очільники відділів організації прикордонного контролю штабів Чопського й Мукачівського загонів Сергій Шинкарьов та Олександр Прокопов, передає Укрінформ.

"Закарпатські прикордонники готуються до літнього туристичного сезону. Вже у другій половині червня очікується суттєве зростання пасажиро-транспортного потоку – до 30% на окремих пунктах пропуску", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що традиційно найбільше завантаження прогнозують на вихідні дні, а пікові години – з 13:00 до 16:00.

Щоб уникнути черг, прикордонники вже підготували резервні робочі місця для інспекторів, скоординували дії з митниками й іноземними колегами, а також посилили заходи безпеки та дотримання порядку.

Найбільше зростання пасажиро-транспортного потоку очікують на пунктах пропуску «Лужанка», «Вилок», «Тиса» та «Ужгород». Середню завантаженість прогнозують на ПП «Солотвино» та «Дякове».

Традиційно найменш завантажені пункти – це «Косино», «Дзвінкове» та «Велика Паладь». Проте слід врахувати, що вони працюють у денному режимі - із 8 до 20 години.

Прикордонники радять тим, хто планує перетинати кордон, заздалегідь перевіряти документи, відстежувати завантаженість пунктів пропуску онлайн та за можливості обирати поїздки в будні, в ранкові або нічні години.

Як повідомлялося, у квітні на кордоні України з країнами ЄС зберігався стабільний пасажиропотік без суттєвого навантаження на пункти пропуску.