Укрзалізниця запускає електричку Одеса - Вінниця, яка стикуватиметься з київською

Залізничники завершили модернізацію та запустили на маршруті Одеса-Вінниця електричку, яка матиме узгоджене стикування з електричками Київ - Вінниця - Хмельницький.

Про це АТ “Укрзалізниця” повідомило у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Раніше за маршрутом Київ – Вінниця – Хмельницький було запущено аналогічний поїзд.

В результаті комбінований маршрут двома модернізованими електропоїздами на маршруті Київ – Одеса із пересадкою у Вінниці може стати гідною альтернативою поїздам далекого сполучення між Києвом та Одесою. Нові рейси матимуть узгоджену стиковку, тобто очікуватимуть пасажирів навіть у випадку запізнення одного з рейсів.

Маршрут з Одеси до Києва доступний з 4 червня: відправлення поїзда №840 з Одеси о 12:55, прибуття до Вінниці о 18:30, пересадка на поїзд №858 з Вінниці о 18:50 та прибуття до Києва о 22:04.

Маршрут з Києва до Одеси доступний з 5 червня: поїздом №857 Київ – Хмельницький (відправлення о 07:02, прибуття до Вінниці о 10:32), пересадка на поїзд №839 (відправлення з Вінниці об 11:08 та прибуття до Одеси о 17:01).

Вартість такої подорожі є вигіднішою порівняно з автобусними перевезеннями та додасть опцій у випадку дефіциту залізничних квитків на прямі поїзди на піку сезону.

Ці рейси є частиною нової програми державного замовлення внутрішніх пасажирських перевезень залізницею. Фактично це прототип європейської моделі PSO (Public Service Obligation) — системи державного замовлення соціально важливих транспортних послуг, що забезпечує прозоре та передбачуване фінансування пасажирських перевезень.

Квитки вже доступні в застосунку Укрзалізниці (в сполученні Київ – Одеса або зворотно – обирайте пошук "з пересадками").

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Як повідомляв Укрінформ, кондиціонерами обладнані понад 70% пасажирських вагонів, що виходять у рейс.