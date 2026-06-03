Скандал з рестораном «Татарка» в Одесі: «Кримський дім» вимагає дати правову оцінку словам власника

Скандал з рестораном «Татарка» в Одесі: «Кримський дім» вимагає дати правову оцінку словам власника

Укрінформ
З меню ресторану «Татарка», який днями відкрився в Одесі, після скандалу в соцмережах пообіцяли прибрати з меню страви зі свинини. Водночас представники кримськотатарського народу вимагають надати належну правову оцінку висловлюванням власника мережі Володимира Бірюкова, які містять погрозу спільноті.

Про це у Фейсбуці повідомляє ДП «Кримський дім», передає Укрінформ.

«Публічні висловлювання з ознаками розпалювання національної ворожнечі, приниження національної честі й гідності або погроз спільноті за національною ознакою мають отримувати належну правову оцінку. Погроза «готовьтесь к депортации» – це наруга над пам’яттю жертв, приниження носіїв цієї пам’яті та небезпечна мова зневаги, що може містити ознаки кримінального правопорушення», - наголошують у «Кримському домі».

У «Кримському домі» додали, що особливо цинічно такі слова звучать сьогодні, коли Крим окупований Росією, а кримські татари знову зазнають переслідувань, арештів, обшуків і спроб витіснення зі своєї землі.

Голова організації «Кримські татари Одещини» Февзі Мамутов повідомив, що після скандалу у соцмережах у закладі пообіцяли зробити зміни у меню.

«Ми обговорили питання, яке викликало дискусію навколо закладу, і дійшли спільного розуміння: свинина буде прибрана з кримськотатарських страв», - написав Мамутов.

Ресторан кримської кухні «Татарка» днями відкрив у середмісті Одеси. Під публікацією про відкриття закладу розгорілася суперечка: кримськотатарська спільнота розкритикувала ресторан зокрема за наявність у меню страв зі свинини, споживання якої заборонено в ісламі. У коментарях власник мережі «Татарка. Кримська кухня», в яку входять також ресторани у Києві, Володимир Бірюков почав погрожувати кримським татарам: «Готуйтеся до депортації».

Пізніше він записав відеозвернення з вибаченнями за свої висловлювання, а потім закрив сторінки у соцмережах.

Читайте також: Скандал в одеському університеті: призначили перевірку через пости викладача у соцмережах

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила звернення до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій щодо вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу та консолідації зусиль для реагування на порушення прав і свобод людини Росією на тимчасово окупованих територіях України.

Фото: vladymyr_b/instagram 

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-