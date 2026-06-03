Скандал з рестораном «Татарка» в Одесі: «Кримський дім» вимагає дати правову оцінку словам власника

З меню ресторану «Татарка», який днями відкрився в Одесі, після скандалу в соцмережах пообіцяли прибрати з меню страви зі свинини. Водночас представники кримськотатарського народу вимагають надати належну правову оцінку висловлюванням власника мережі Володимира Бірюкова, які містять погрозу спільноті.

Про це у Фейсбуці повідомляє ДП «Кримський дім», передає Укрінформ.

«Публічні висловлювання з ознаками розпалювання національної ворожнечі, приниження національної честі й гідності або погроз спільноті за національною ознакою мають отримувати належну правову оцінку. Погроза «готовьтесь к депортации» – це наруга над пам’яттю жертв, приниження носіїв цієї пам’яті та небезпечна мова зневаги, що може містити ознаки кримінального правопорушення», - наголошують у «Кримському домі».

У «Кримському домі» додали, що особливо цинічно такі слова звучать сьогодні, коли Крим окупований Росією, а кримські татари знову зазнають переслідувань, арештів, обшуків і спроб витіснення зі своєї землі.

Голова організації «Кримські татари Одещини» Февзі Мамутов повідомив, що після скандалу у соцмережах у закладі пообіцяли зробити зміни у меню.

«Ми обговорили питання, яке викликало дискусію навколо закладу, і дійшли спільного розуміння: свинина буде прибрана з кримськотатарських страв», - написав Мамутов.

Ресторан кримської кухні «Татарка» днями відкрив у середмісті Одеси. Під публікацією про відкриття закладу розгорілася суперечка: кримськотатарська спільнота розкритикувала ресторан зокрема за наявність у меню страв зі свинини, споживання якої заборонено в ісламі. У коментарях власник мережі «Татарка. Кримська кухня», в яку входять також ресторани у Києві, Володимир Бірюков почав погрожувати кримським татарам: «Готуйтеся до депортації».

Пізніше він записав відеозвернення з вибаченнями за свої висловлювання, а потім закрив сторінки у соцмережах.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила звернення до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій щодо вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу та консолідації зусиль для реагування на порушення прав і свобод людини Росією на тимчасово окупованих територіях України.

Фото: vladymyr_b/instagram