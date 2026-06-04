Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила в Україні понад 700 дітей - Зеленський

У Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія має понести відповідальність за свої злочини.

Про це він написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 707 маленьких українців. Кожна смерть - дитина, у якої відібрали майбутнє. Росія має понести відповідальність за ці злочини", - зазначив він.

Зеленський додав, що 4 червня - Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії. У цей день вшановують дітей, які постраждали від війни та насильства.

Як повідомлялося, в Україні 4 червня вшановують пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам’ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року.

Міжнародний день безневинних дітей відзначають щорічно 4 червня. Цей пам’ятний день запроваджено рішенням Генеральної Асамблеї ООН на одному зі спеціальних засідань з питань про Палестину у 1982 році. Він надає можливість звернути увагу світової спільноти на проблему агресії та насильства, з якими стикаються діти по всьому світу.

Фото: ОП