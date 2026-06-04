Поліція попереджає про нову шахрайську схему зі «штрафами» за порушення ПДР

Поліція попереджає про нову шахрайську схему зі «штрафами» за порушення ПДР

Укрінформ
За порушення у сфері безпеки дорожнього руху власнику транспортного засобу надсилається офіційний лист поштою, а не повідомлення на мобільний.

Про це перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Якщо ви отримали повідомлення про необхідність сплатити штраф за порушення ПДР, будьте уважними та обачними - шахраї не припиняють вигадувати нові схеми для заволодіння вашими коштами... Департамент патрульної поліції не надсилає громадянам повідомлень про штрафи на мобільні телефони", - зазначив він, додавши, що в такому випадку надсилається офіційний лист поштою.

Патрульна поліція та кіберполіція закликають користуватися лише офіційними ресурсами для перевірки та сплати штрафів, персональні і банківські дані вводити виключно на перевірених державних сервісах і в жодному разі не переходити за підозрілими посиланнями.

У разі сумнівів щодо справжності повідомлення або інформації про штраф, необхідно звернутися до підрозділу адміністративної практики управління патрульної поліції для перевірки інформації.

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Також можна перевірити наявність штрафів на вебпорталі МВС, порталі "Дія", е-кабінеті водія і в застосунках "Дія" та "Штрафи ПДР".

Як повідомлялося, водіїв без електронної страховки не штрафують автоматично.

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