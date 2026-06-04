Поліція попереджає про нову шахрайську схему зі «штрафами» за порушення ПДР

"Якщо ви отримали повідомлення про необхідність сплатити штраф за порушення ПДР, будьте уважними та обачними - шахраї не припиняють вигадувати нові схеми для заволодіння вашими коштами... Департамент патрульної поліції не надсилає громадянам повідомлень про штрафи на мобільні телефони", - зазначив він, додавши, що в такому випадку надсилається офіційний лист поштою.

Патрульна поліція та кіберполіція закликають користуватися лише офіційними ресурсами для перевірки та сплати штрафів, персональні і банківські дані вводити виключно на перевірених державних сервісах і в жодному разі не переходити за підозрілими посиланнями.

У разі сумнівів щодо справжності повідомлення або інформації про штраф, необхідно звернутися до підрозділу адміністративної практики управління патрульної поліції для перевірки інформації.

Також можна перевірити наявність штрафів на вебпорталі МВС, порталі "Дія", е-кабінеті водія і в застосунках "Дія" та "Штрафи ПДР".

Як повідомлялося, водіїв без електронної страховки не штрафують автоматично.