Українські діти не можуть бути предметом торгу чи обʼєктом компромісів - МЗС

МЗC України закликає міжнародну спільноту посилити тиск на РФ з метою негайного, безпечного та безумовного повернення всіх незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей.

Про це йдеться у заяві МЗС до Дня вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок російської збройної агресії, передає Укрінформ.

Зазначається, що МЗС закликає партнерів активізувати підтримку Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, долучатися до її роботи, посилювати обмін інформацією, підтримувати механізми розшуку та верифікації, фінансувати програми організованого повернення, реабілітації та довгострокової реінтеграції дітей.

У міністерстві також закликають держави та міжнародні організації продовжувати й посилювати санкції проти всіх осіб і структур, причетних до незаконної депортації, примусового переміщення, мілітаризації, індоктринації та незаконного усиновлення українських дітей.

«Участь у злочинах проти дітей має мати неминучі політичні, правові та економічні наслідки. Кожен, хто ухвалював рішення, організовував, сприяв або брав участь у депортації, примусовому переміщенні, незаконному усиновленні, зміні ідентичності, індоктринації чи мілітаризації українських дітей, має постати перед правосуддям», - підкреслюється у заяві.

Зазначається, що Україна підтверджує відданість принципам і нормам Конвенції ООН про права дитини, міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права та всіх міжнародно-правових документів, спрямованих на захист дітей під час збройних конфліктів.

«Українські діти не є предметом політичного торгу. Вони не можуть бути об’єктом компромісів. Їхнє повернення має залишатися невід’ємною частиною кожного дипломатичного зусилля, кожної мирної ініціативи та кожної майбутньої дискусії про справедливість і безпеку», - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС також подякували всім державам, міжнародним організаціям, гуманітарним партнерам, представникам громадянського суспільства та правозахисникам, які допомагають українським дітям, сприяють їхньому поверненню, документують злочини Росії та підтримують родини, що постраждали від війни.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що Росії пробувала включити викрадених українських дітей до списків обміну.

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