Лубінець: Занепокоєння не зупиняє агресора - потрібен механізм покарання

«Більше семисот українських дітей були вбиті росіянами і більш ніж дві тисячі сімсот українських дітей були поранені», – наголосив омбудсман.

За словами Лубінця, ці цифри є лише підтвердженими випадками на територіях, які контролює Україна. Реальна кількість жертв може бути значно більшою, адже на тимчасово окупованих територіях досі неможливо провести повну перевірку всіх злочинів.

Омбудсман також повідомив, що Україна офіційно верифікувала 19 546 депортованих і примусово переміщених дітей, з яких 2 212 вдалося повернути додому.

«Немає жодного регіону України, де б не було постраждалих українських дітей», – підкреслив Лубінець.

Також, за його словами, щонайменше 23 верифіковані випадки сексуального насильства щодо українських дітей з боку російських військових.

«Занепокоєння не зупиняють агресора. Поки немає дієвого механізму покарання за злочини проти дітей, вони продовжуватимуться», – підкреслив Лубінець.

Як повідомлялося, в Україні 4 червня вшановують пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам’ятний день було встановлено постановою Верховної Ради 2021 року.