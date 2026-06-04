Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Більше семисот убитих дітей, понад дві тисячі сімсот поранених, майже двадцять тисяч депортованих – і жоден із регіонів України не залишився осторонь. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю для Укрінформу розповів про реальні масштаби злочинів Росії проти українських дітей, про те, чому «глибоке занепокоєння» міжнародної спільноти не зупиняє агресора, і що потрібно зробити – конкретно і невідкладно.

- Якими цифрами щодо депортованих та загиблих українських дітей ви оперуєте станом на травень-червень 2026 року?

- Точної цифри не назве ніхто – росіяни не надають жодних статистичних даних, а Україна не має доступу до тимчасово окупованих територій. Тому я наведу чотири ключові цифри на основі нашої експертизи.

Перша – один мільйон шістсот тисяч: стільки українських дітей проживало на територіях, які згодом окупувала Росія, включаючи Крим з 2014 року. Друга – сімсот сорок дві тисячі: саме таку кількість дітей, примусово переміщених на територію РФ з лютого по грудень 2022 року, зафіксувала у своїй доповіді Марія Львова-Бєлова. Третя – дев'ятнадцять тисяч п'ятсот сорок шість: ця офіційна українська цифра відображає лише тих дітей, яких удалося верифікувати – встановити їхнє місце походження, нові документи та фактичне місцезнаходження. Реальна кількість набагато більша. І четверта – дві тисячі двісті дванадцять дітей, яких нам удалося повернути разом із міжнародними партнерами.

Щодо загиблих і поранених: за нашими даними, більше семисот українських дітей убиті росіянами, понад дві тисячі сімсот – поранені. І це лише верифіковані цифри з підконтрольних Україні територій.

- Наскільки реальні цифри можуть відрізнятися від офіційних – наприклад, щодо Маріуполя?

За верифікованими даними СБУ та розвідки, мінімум сорок тисяч цивільних було вбито тільки в Маріуполі, включаючи кількасот дітей

- Маріуполь – окремий масштаб трагедії. За верифікованими даними наших СБУ та розвідки, мінімум сорок тисяч цивільних громадян було вбито тільки в Маріуполі, включаючи кількасот дітей. Але офіційно це оприлюднити неможливо – для цього потрібні тіла, свідки, задокументовані обставини.

Я особисто спілкувався з людиною, яка була в маріупольському драматичному театрі за день до трагедії. За оцінкою чоловіка, там перебувало мінімум три з половиною тисячі людей, дев'яносто відсотків – жінки з дітьми. Вижила лише та людина, з якою він потім говорив, – бо вона була в підвалі, а не на першому поверсі, де загинули всі. За моїми даними, тільки в театрі загинуло щонайменше дві з половиною тисячі цивільних, серед яких – діти.