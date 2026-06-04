Укрінформ офіційно запустив арабську версію сайту

Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» офіційно запустило арабську версію сайту.

Про це оголосив головний редактор Головної редакції зарубіжної інформації та іномовлення Укрінформу Віталій Федянін на круглому столі на тему: «Україна – Близький Схід: нова архітектура партнерства».

Арабомовна сторінка Укрінформу стала восьмою мовною версією поряд з українською, англійською, німецькою, іспанською, французькою, японською та польською.

Генеральний директор Укрінформу Сергій Череватий висловив сподівання, що арабська версія буде ще одним мостом до великої і важливої авдиторії, яку становлять 420 млн носіїв цієї мови.

«Після візиту Президента до арабських країн ми бачимо виклики в такому складному середовищі, знайдено точки дотику, що нас поєднує багаторічна історія співпраці. Наш ворог намагається розповсюдити фейки. Ми будемо докладати всіх зусиль, щоб руйнувати ці міфи, в тому числі в арабському світі. Треба дезавуювати ці наративи і шукати точки дотику», – сказав Череватий.

Заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко зі свого боку відзначив, що арабомовна версія Укрінформу буде демонстрацією досвіду України та противагою вкладенням Росії в пропаганду.

Федянін додав, що тестувати арабську версію почали з 14 квітня, й агентство вже мало досвід атаки російських ботів під час масованої атаки Росії на Київ 24 травня й української атаки на літаки Ту-142 в аеропорті Таганрога.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський у березні вирушив у близькосхідне турне, під час якого відвідав Саудівську Аравію, ОАЕ, Катар та Йорданію. За підсумками турне Україна підписала десятирічні угоди про оборонне співробітництво з Саудівською Аравією та Катаром.

Центр економіки і зовнішньої політики EDAM раніше констатував, що війна Росії проти України суттєво змінила баланс сил на Близькому Сході та обмежила можливості Москви впливати на регіональні процеси.