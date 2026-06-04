Укрінформ офіційно запустив арабську версію сайту

Укрінформ офіційно запустив арабську версію сайту

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Укрінформ
Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» офіційно запустило арабську версію сайту.

Про це оголосив головний редактор Головної редакції зарубіжної інформації та іномовлення Укрінформу Віталій Федянін на круглому столі на тему: «Україна – Близький Схід: нова архітектура партнерства».

Арабомовна сторінка Укрінформу стала восьмою мовною версією поряд з українською, англійською, німецькою, іспанською, французькою, японською та польською.

Генеральний директор Укрінформу Сергій Череватий висловив сподівання, що арабська версія буде ще одним мостом до великої і важливої авдиторії, яку становлять 420 млн носіїв цієї мови.

«Після візиту Президента до арабських країн ми бачимо виклики в такому складному середовищі, знайдено точки дотику, що нас поєднує багаторічна історія співпраці. Наш ворог намагається розповсюдити фейки. Ми будемо докладати всіх зусиль, щоб руйнувати ці міфи, в тому числі в арабському світі. Треба дезавуювати ці наративи і шукати точки дотику», – сказав Череватий.

Заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко зі свого боку відзначив, що арабомовна версія Укрінформу буде демонстрацією досвіду України та противагою вкладенням Росії в пропаганду.

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Федянін додав, що тестувати арабську версію почали з 14 квітня, й агентство вже мало досвід атаки російських ботів під час масованої атаки Росії на Київ 24 травня й української атаки на літаки Ту-142 в аеропорті Таганрога.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський у березні вирушив у близькосхідне турне, під час якого відвідав Саудівську Аравію, ОАЕ, Катар та Йорданію. За підсумками турне Україна підписала десятирічні угоди про оборонне співробітництво з Саудівською Аравією та Катаром.

Центр економіки і зовнішньої політики EDAM раніше констатував, що війна Росії проти України суттєво змінила баланс сил на Близькому Сході та обмежила можливості Москви впливати на регіональні процеси.

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