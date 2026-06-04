В Офісі генпрокурора прокоментували закриття справи детектива НАБУ Гусарова

«Прокуратура не відмовлялася від обвинувачення у цьому кримінальному провадженні. Навпаки, підозрюваний визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, та надав згоду на звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, що не є реабілітуючою обставиною», - сказала вона.

За словами речниці ОГП, у межах розслідування встановлено, що підозрюваний передавав інформацію щодо громадян України, отриману з використанням баз даних МВС.

«З огляду на характер цих дій, обставини передачі інформації його колишньому колезі - правоохоронцю, який з лютого 2014 року виїхав на тимчасово окуповану територію АРК, слідство також перевіряло версію щодо можливої державної зради. Ця версія була предметом процесуальної оцінки, однак достатніх доказів умислу на передачу вказаної інформації, саме як представнику держави агресора, не встановлено. У зв’язку з цим прокурор прийняв передбачене законом рішення про закриття провадження в цій частині.

Водночас це жодним чином не спростовує встановленого факту кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 362 ККУ. Саме в цій частині особа визнала свою вину», - прокоментувала Гайовська-Ковбасюк.

Вона пояснила, що оскільки інкриміновані дії були вчинені у 2012–2015 роках, на момент завершення розслідування спливли строки давності притягнення до кримінальної відповідальності. Це є самостійною підставою, передбаченою ст. 49 КК України, для закриття справи.

Тому 13 березня 2026 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності та визнанням особою вини. 4 червня 2026 року Шевченківський районний суд міста Києва це клопотання задовольнив.

Як повідомляв Укрінформ, адвокат Олена Сторожук розповіла, що Офіс генерального прокурора у справі її підзахисного - детектива Національного антикорупційного бюро Віктора Гусарова - вніс до Шевченківського райсуду столиці клопотання про закриття кримінального провадження. Суд задовольнив клопотання і закрив провадження в частині державної зради. В частині підозри у порушенні ч.3 ст. 362 - копіювання інформації з електронних систем Шевченківський райсуд задовольнив клопотання прокурора про звільнення Гусарова від відповідальності у звʼязку з закінченням строків давності.

СБУ у липні заявила про затримання співробітника Центрального апарату НАБУ, який працював у найелітнішому закритому підрозділі "Д-2" і нібито збирав для російської ФСБ дані українських силовиків й інших громадян, проти яких ворог планував теракти та інформаційні операції.

Шевченківський райсуд взяв під варту без права внесення застави співробітника НАБУ Віктора Гусарова, підозрюваного в державній зраді та співпраці з ФСБ РФ.

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У СБУ заявляли, що затриманий входив до масштабної агентурної мережі ворога. Окрім співробітника НАБУ, до агентурної мережі входило ще троє осіб, викриття яких відбулося раніше.

10 грудня 2025 року Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід з арешту без права внесення застави на цілодобовий домашній арешт детективу НАБУ Гусарову.

Фото: Суспільне Новини/Олексій Арунян