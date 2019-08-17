СБУ закрила справу щодо держзради Портнова

Служба безпеки України закрила кримінальну справу проти колишнього радника Віктора Януковича Андрія Портнова, у якій він звинувачувався у державній зраді.

Відповідні документи з прокуратури Криму і СБУ Портнов опублікував у своєму Телеграм-каналі.

"Друзі, інформую вас, що фейкові зусилля Порошенка прив'язати мене до справи про держзраду і нібито мою участь в окупації Криму отримали своє процесуальне завершення. Кримінальну справу закрито", - написав Портнов.

У листі прокуратури Криму вказується, що кримінальне провадження було закрито 15 серпня у зв’язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. Також у провадженнях прокуратури немає таких, де Портнов мав би статус підозрюваного/обвинувачуваного.

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В СБУ заявили, що про підозру Портнову вони не повідомляли та в розшук його не оголошували.

Нагадаємо: головне управління СБУ у Криму розслідувало справу щодо причетності Портнова до окупації Криму у 2014 році. У березні 2018-го року проти Портнова порушили кримінальну справу за статтею "державна зрада", але через рік суд визнав це недостовірною інформацію.