Австрія пропонує не надавати в ЄС автоматичний захист українським чоловікам призовного віку

Міністр внутрішніх справ Австрії Гергард Карнер виступив за припинення з березня 2027 року автоматичного надання тимчасового захисту в ЄС українським чоловікам віком від 23 до 60 років, оскільки Україна потребує своїх громадян чоловічої статі.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькій газеті Die Welt напередодні зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС у Люксембурзі.

Як зазначається, глави МВС країн Євросоюзу вперше обговорюють можливість суттєвого скорочення кількості українських біженців, які автоматично отримують тимчасовий захист відповідно до "Директиви про масовий наплив".

За інформацією видання, предметом дискусії є можливе припинення з березня наступного року автоматичного надання тимчасового захисту українським чоловікам віком від 23 до 60 років, яким за українським законодавством заборонено виїзд з країни. Водночас це не стосуватиметься чоловіків, які вже перебувають на території Євросоюзу.

"Автоматичного статусу захисту для українських чоловіків з березня 2027 року більше не повинно бути. Україна сама потребує своїх громадян чоловічої статі призовного віку", - заявив Карнер.

За його словами, такий крок допоможе самій Україні: "Україні потрібні її власні громадяни чоловічої статі, щоб мати змогу захищати країну, а також зберігати економічну спроможність".

Він також наголосив на необхідності своєчасної підготовки відповідних змін. "Потрібно діяти швидко", - зазначив Карнер, додавши, що зміни мають бути підготовлені завчасно, щоб зацікавлені особи мали правову визначеність.

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Як повідомляє Die Welt, під час попередніх консультацій між країнами-членами ЄС було виявлено підтримку ідеї не надавати надалі чоловікам віком від 23 до 60 років можливість отримувати тимчасовий захист в ЄС. У робочих групах ЄС також обговорюють механізм практичного застосування нових правил. Зокрема, розглядається варіант, за яким наявність українського штампа про виїзд буде достатньою для встановлення того, чи залишив чоловік Україну на законних підставах.

Як повідомляв Укрінформ, ЄС планує подовжити тимчасовий захист для українських біженців після березня 2027 року, але для деяких категорій чоловіків можуть запровадити обмеження.

Фото: Pixabay/Hans