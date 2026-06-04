Зеленський: Доля країни й кожної дитини не повинна залежати від балістики Москви

Зеленський: Доля країни й кожної дитини не повинна залежати від балістики Москви

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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має понести покарання за злочини, вчинені проти українських дітей.

Про це глава держави сказав під час виступу на церемонії вшанування пам’яті українських дітей – жертв агресії, передає Укрінформ із посиланням на його сторінку в соцмережі Х.

"Цього дня всіх нас переповнюють зрозумілі емоції, людські почуття, біль, сльози, розпач. Й абсолютно у всіх людей є одне питання: чому? Чому всі ці вбивства світ досі не здатен зупинити, чому Росія це продовжує і щороку ця цифра (загиблих дітей - ред.) зростає? Чому ми повинні пояснювати очевидні речі, що Росія нарешті має нести відповідальність. Скільки ще потрібно смертей, аби зупинити цих божевільних, скільки ще українцям пережити болю і лиха, аби світ став нарешті таким, як треба, — світом мирним, світом без Путіна. Всі ці питання не риторичні. Світ, Європа знають відповіді", - підкреслив він.

Зеленський наголосив, що співчуття — важливі, але їх замало. За його словами, заяв — замало, засуджень також недостатньо.

"Потрібен реальний захист життя. Потрібно діяти. (Потрібна - ред.) відповідальність, щоб доля однієї дитини і доля однієї країни ніколи не залежала від того, чи має Москва балістику, чи не має", - зазначив він.

Президент зауважив, що в Україні сьогодні згадують дітей, яких вбила Росія. За його словами, це день — "про найболючіші епізоди війни, про найбільшу несправедливість, про зло, яке чинить Росія, коли гинуть найнезахищені та найбільш невинні — діти". Він зазначив, що щонайменше 707 українських дітей загинули, тисячі дітей РФ поранила й викрала, доля ще тисяч дітей невідома.

"Усе це докази, що у світі немає більш брехливої держави, ніж Росія, і їхні нібито удари виключно по військових об'єктам, і вигадані хворою уявою цілі війни — все це наразі розбивається об реальність, дуже прозору і чітку. Путін — вбивця дітей. Армія Росії — вбивця дітей. Ми почуємо сьогодні неодноразово страшну, абсолютно страшну статистику", - сказав він.

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Подружжя Зеленських вшанувало пам’ять дітей, убитих Росією / Фото: Офіс Президента 1 / 17

Глава держави зауважив, що йдеться про жахливі цифри, за якими стоять долі дітей.

"Безумовно, це — біль кожної матері й кожного батька, які просто не знають, як далі з цим жити. Жити з таким болем. Це — малюк, який ще навіть не вмів ходити і говорити, просто був у візочку на майданчику, куди вдарила російська ракета. Або дівчинка, яка спала у себе в кімнаті, куди прилетів російський «Шахед», або хлопчики-близнюки, яким було два рочки всього. Або історії наших підлітків, які за мить до удару йшли на своє перше побачення. Наші українські діти. Комусь декілька днів, хтось пішов у перший клас, а у когось мав бути випускний. Ось з ким воює хвора держава, ось кому протистоїть так звана "друга армія світу", яка не здатна перемогти на полі бою й самостверджується такими страшними вбивствами", - сказав він.

Зеленський наголосив, що Росія демонструє свою силу на дітях, і йдеться не лише про дітей з України За його словами, Росія робила це в Сирії, у Грузії й робитиме це у кожній точці, куди приходить, або куди погрожує прийти.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні офіційно верифіковано понад 700 дітей, убитих внаслідок російської агресії, та більш як 2 700 поранених.

Фото: ОП

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