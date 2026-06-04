Зеленський: Доля країни й кожної дитини не повинна залежати від балістики Москви

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має понести покарання за злочини, вчинені проти українських дітей.

Про це глава держави сказав під час виступу на церемонії вшанування пам’яті українських дітей – жертв агресії, передає Укрінформ із посиланням на його сторінку в соцмережі Х.

Сьогодні день пам’яті дітей, яких вбила Росія. Офіційною мовою він називається інакше, але мовою правди це звучить саме так. Цей день – про найболючіші епізоди війни, про найбільшу несправедливість і зло, яке чинить Росія, – коли гинуть найнезахищеніші та найбільш невинні. Діти.… pic.twitter.com/TWEnaRcaiu — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 4, 2026

"Цього дня всіх нас переповнюють зрозумілі емоції, людські почуття, біль, сльози, розпач. Й абсолютно у всіх людей є одне питання: чому? Чому всі ці вбивства світ досі не здатен зупинити, чому Росія це продовжує і щороку ця цифра (загиблих дітей - ред.) зростає? Чому ми повинні пояснювати очевидні речі, що Росія нарешті має нести відповідальність. Скільки ще потрібно смертей, аби зупинити цих божевільних, скільки ще українцям пережити болю і лиха, аби світ став нарешті таким, як треба, — світом мирним, світом без Путіна. Всі ці питання не риторичні. Світ, Європа знають відповіді", - підкреслив він.

Зеленський наголосив, що співчуття — важливі, але їх замало. За його словами, заяв — замало, засуджень також недостатньо.

"Потрібен реальний захист життя. Потрібно діяти. (Потрібна - ред.) відповідальність, щоб доля однієї дитини і доля однієї країни ніколи не залежала від того, чи має Москва балістику, чи не має", - зазначив він.

Президент зауважив, що в Україні сьогодні згадують дітей, яких вбила Росія. За його словами, це день — "про найболючіші епізоди війни, про найбільшу несправедливість, про зло, яке чинить Росія, коли гинуть найнезахищені та найбільш невинні — діти". Він зазначив, що щонайменше 707 українських дітей загинули, тисячі дітей РФ поранила й викрала, доля ще тисяч дітей невідома.

"Усе це докази, що у світі немає більш брехливої держави, ніж Росія, і їхні нібито удари виключно по військових об'єктам, і вигадані хворою уявою цілі війни — все це наразі розбивається об реальність, дуже прозору і чітку. Путін — вбивця дітей. Армія Росії — вбивця дітей. Ми почуємо сьогодні неодноразово страшну, абсолютно страшну статистику", - сказав він.

Глава держави зауважив, що йдеться про жахливі цифри, за якими стоять долі дітей.

"Безумовно, це — біль кожної матері й кожного батька, які просто не знають, як далі з цим жити. Жити з таким болем. Це — малюк, який ще навіть не вмів ходити і говорити, просто був у візочку на майданчику, куди вдарила російська ракета. Або дівчинка, яка спала у себе в кімнаті, куди прилетів російський «Шахед», або хлопчики-близнюки, яким було два рочки всього. Або історії наших підлітків, які за мить до удару йшли на своє перше побачення. Наші українські діти. Комусь декілька днів, хтось пішов у перший клас, а у когось мав бути випускний. Ось з ким воює хвора держава, ось кому протистоїть так звана "друга армія світу", яка не здатна перемогти на полі бою й самостверджується такими страшними вбивствами", - сказав він.

Зеленський наголосив, що Росія демонструє свою силу на дітях, і йдеться не лише про дітей з України За його словами, Росія робила це в Сирії, у Грузії й робитиме це у кожній точці, куди приходить, або куди погрожує прийти.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні офіційно верифіковано понад 700 дітей, убитих внаслідок російської агресії, та більш як 2 700 поранених.

Фото: ОП