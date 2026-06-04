Олена Зеленська про загиблих дітей: Світла пам’ять має стати доказом і вироком

Дружина Президента України Олена Зеленська закликала міжнародну спільноту проявити достатньо політичної волі для покарання причетних до смерті українських дітей під час війни.

Про це перша леді заявила під час виступу на церемонії вшанування пам’яті українських дітей – жертв агресії, передає Укрінформ.

«Кожен, хто віддає наказ на запуск ракети по українському місту, має знати, що кожен такий крок фіксується, отримує ім'я і юридичну кваліфікацію. І Україна разом з міжнародними партнерами вже це робить. Але цього недостатньо. Криміналізація агресора має стати не окремими справами, а системним тиском, невідворотнім і відчутним. Таким, щоб рука, яка тягнеться до кнопки запуску, відчувала вагу майбутнього вироку. І світла пам'ять не має залишатися лише пам'яттю, вона має стати доказом і вироком», - зазначила Зеленська.

Вона нагадала представникам посольств, присутнім на церемонії, що злочини проти дітей в Україні задокументовані, мають юридичну кваліфікацію і чекають на політичну волю.

Дружина Президента також відзначила, що за кожною згадкою про дитину - жертву війни стоїть не лише обірване життя, а й зруйновані світи родин: батьків, матерів, братів, сестер, друзів.

«Коли два тижні тому Київ прощався із двома дівчатами, сестрами Вірою та Любавою Яковлевими, доньками загиблого захисника, які були вбиті черговим російським обстрілом, на церемонію прийшли їхні друзі - 12-річні, 17-річні. Підлітки, які мусять ховати підлітків. Я хочу, щоби ці світлини побачили в світі не як чергові фото з новин, а серцем, бо цілий світ гине, коли гине одна дитина. Зазвичай ми говоримо про прямих жертв агресії. Ми маємо це робити, їхні імена мають звучати, і вони звучать. Але є ще ті, кого важче побачити, - опосередковані жертви», - наголосила перша леді.

Вона акцентувала, що це однокласники, які знають, що таке порожня парта; друзі, яким довелося нести труну ровесника. «Діти по всій Україні, які ростуть із розумінням, що так буває, і несуть цей досвід в собі у майбутнє. А ще є діти, яких Росія цілеспрямовано викрадає, вербує, намагається позбавити ідентичності та пам'яті. Це втрати іншого виду, але вони так само потребують відповіді», - підкреслила дружина Президента, закликавши притягнути до відповідальності усіх винних у скоєних проти українських дітей злочинах.

Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська разом із батьками загиблих дітей і послами іноземних держав вшанували пам’ять маленьких українців, яких убила Росія, хвилиною мовчання та поклали іграшки до стіни дитячого мартирологу.

Як повідомлялося, в Україні 4 червня вшановують пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам’ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року.

Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії відзначають щорічно 4 червня. Цей пам’ятний день запроваджено рішенням Генеральної Асамблеї ООН на одному зі спеціальних засідань з питань про Палестину у 1982 році. Він надає можливість звернути увагу світової спільноти на проблему агресії та насильства, з якими стикаються діти по всьому світу.

Фото: Офіс Президента