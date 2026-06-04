Олена Зеленська про загиблих дітей: Світла пам’ять має стати доказом і вироком
Про це перша леді заявила під час виступу на церемонії вшанування пам’яті українських дітей – жертв агресії, передає Укрінформ.
«Кожен, хто віддає наказ на запуск ракети по українському місту, має знати, що кожен такий крок фіксується, отримує ім'я і юридичну кваліфікацію. І Україна разом з міжнародними партнерами вже це робить. Але цього недостатньо. Криміналізація агресора має стати не окремими справами, а системним тиском, невідворотнім і відчутним. Таким, щоб рука, яка тягнеться до кнопки запуску, відчувала вагу майбутнього вироку. І світла пам'ять не має залишатися лише пам'яттю, вона має стати доказом і вироком», - зазначила Зеленська.
Вона нагадала представникам посольств, присутнім на церемонії, що злочини проти дітей в Україні задокументовані, мають юридичну кваліфікацію і чекають на політичну волю.
Дружина Президента також відзначила, що за кожною згадкою про дитину - жертву війни стоїть не лише обірване життя, а й зруйновані світи родин: батьків, матерів, братів, сестер, друзів.
«Коли два тижні тому Київ прощався із двома дівчатами, сестрами Вірою та Любавою Яковлевими, доньками загиблого захисника, які були вбиті черговим російським обстрілом, на церемонію прийшли їхні друзі - 12-річні, 17-річні. Підлітки, які мусять ховати підлітків. Я хочу, щоби ці світлини побачили в світі не як чергові фото з новин, а серцем, бо цілий світ гине, коли гине одна дитина. Зазвичай ми говоримо про прямих жертв агресії. Ми маємо це робити, їхні імена мають звучати, і вони звучать. Але є ще ті, кого важче побачити, - опосередковані жертви», - наголосила перша леді.
Вона акцентувала, що це однокласники, які знають, що таке порожня парта; друзі, яким довелося нести труну ровесника. «Діти по всій Україні, які ростуть із розумінням, що так буває, і несуть цей досвід в собі у майбутнє. А ще є діти, яких Росія цілеспрямовано викрадає, вербує, намагається позбавити ідентичності та пам'яті. Це втрати іншого виду, але вони так само потребують відповіді», - підкреслила дружина Президента, закликавши притягнути до відповідальності усіх винних у скоєних проти українських дітей злочинах.
Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська разом із батьками загиблих дітей і послами іноземних держав вшанували пам’ять маленьких українців, яких убила Росія, хвилиною мовчання та поклали іграшки до стіни дитячого мартирологу.
Як повідомлялося, в Україні 4 червня вшановують пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам’ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року.
Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії відзначають щорічно 4 червня. Цей пам’ятний день запроваджено рішенням Генеральної Асамблеї ООН на одному зі спеціальних засідань з питань про Палестину у 1982 році. Він надає можливість звернути увагу світової спільноти на проблему агресії та насильства, з якими стикаються діти по всьому світу.
Фото: Офіс Президента