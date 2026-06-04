Усі діти в Україні матимуть змогу здобути повну загальну середню освіту - Лісовий

На сьогодні 80% громад в Україні сформували мережі академічних ліцеїв.

Про це під час спілкування із журналістами заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає кореспондент Укрінформу.

Міністр нагадав, що в Україні триває реформа середньої освіти, яка передбачає перехід до 12-річного навчання, відповідно до ухваленого у 2020 році Закону "Про повну загальну середню освіту".

"Наразі ми переходимо до формування мережі академічних ліцеїв, знаходимось уже на фінальній стадії... У нас уже понад 80% громад сформували свою мережу", - зазначив Лісовий.

Він нагадав, що концепція реформи передбачає профільне навчання в 10-12 класах в академічних ліцеях з фокусом на певному профілі. Інший варіант для дітей - професійний коледж.

За словами міністра, часом при формуванні мережі ліцеїв виявляється, що деякі школи, куди мали б перейти старшокласники, розташовані далеко від їхнього місця проживання, або існують інфраструктурні складнощі, як-от погані дороги.

"Уряд сьогодні пріоритезує це питання. Знайдені кошти саме для цієї мети: на ремонт місцевих доріг ₴3,5 мільярда передбачається виділити додатково посеред року. Ця сума вже підтверджена Міністерством фінансів і Мінрегіонрозвитку", - підкреслив Лісовий.

Крім того, додав він, виділяються кошти на закупівлю автобусів. За словами міністра, під потреби освіти "викуповується вся спроможність українських виробників і всі автобуси, які можна виробити".

Міністр зазначив, що для розвитку академічних ліцеїв торік були виділені ₴1,5 мільярда на закупівлю лабораторного обладнання, технічні майстерні.

"У цьому році так само виділяємо ₴3 мільярди на різноманітне обладнання для оснащення академічних ліцеїв", - наголосив Лісовий.

Він підкреслив, що повна загальна середня освіта в Україні є обов'язковою, це передбачено Конституцією. "Усі діти будуть забезпечені можливістю здобути повну загальну середню освіту", - заявив Лісовий.

Як повідомляв Укрінформ, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наприкінці травня провів зустріч з міністром освіти та науки Оксеном Лісовим, під час якої вказав на проблеми в освітній сфері, зокрема, щодо реформи старшої школи та підготовки до НМТ.

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