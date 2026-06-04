Уряд із липня розширить програму «Доступні ліки» ще на 51 позицію

Кабінет міністрів розширює державну програму «Доступні ліки»; до оновленого переліку, який набуде чинності з липня 2026 року, увійде ще 51 міжнародна непатентована назва лікарських засобів.

Про це у Телеграмі повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

«Це препарати для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності та порушень серцевого ритму, профілактики тромбоутворення, зниження рівня холестерину, а також терапії для пацієнтів після інфаркту міокарда або з підвищеним ризиком інсульту», - написала Свириденко.

Загалом програма «Доступні ліки» дає змогу українцям отримувати необхідні препарати безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом.

Очільниця уряду зауважила, що у поточному році бюджет програми зріс до 8,7 млрд грн. Від початку дії ініціативи нею вже скористалися понад 6 млн українців, а лише з початку 2026 року – майже 2 млн пацієнтів.

Щоб скористатися програмою, пацієнту необхідно звернутися до лікаря, отримати електронний рецепт і пред'явити його в аптеці з наліпкою «Тут є Доступні ліки».

Крім того, за словами Свириденко, перевага може надаватися українським виробникам, чия продукція відповідає стандартам і має найнижчу вартість.

«Це сприятиме розвитку вітчизняного фармацевтичного виробництва та водночас посилить стабільність забезпечення пацієнтів необхідними ліками», - підсумувала Прем’єр-міністр.

Як повідомлялось, у липні відбудеться чергове розширення програми «Доступні ліки», зокрема будуть додані понад півсотні позицій за міжнародними непатентованими назвами, а також понад 100 різних дозувань серцево-судинних і антитромботичних препаратів.