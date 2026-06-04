ВАКС отримає нове приміщення
Про це у Телеграмі повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає Укрінформ.
"Будівля знаходиться у Києві, відповідає всім технічним і безпековим вимогам та забезпечує потреби для подальшого розвитку судочинства", - зазначила Свириденко.
У приміщенні раніше розміщувалася частина структурних підрозділів Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.
"Рішення уряду передбачає поетапне переміщення державних органів у нове приміщення, щоб забезпечити безперебійну роботу обох інституцій", - наголосила Прем'єрка.
Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд досі не має єдиної постійної будівлі, що створює логістичні проблеми через необхідність переміщення між різними корпусами. На сьогодні суд функціонує за кількома адресами у місті Києві.
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