ВАКС отримає нове приміщення

Уряд забезпечив нове приміщення для розміщення Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Про це у Телеграмі повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

"Будівля знаходиться у Києві, відповідає всім технічним і безпековим вимогам та забезпечує потреби для подальшого розвитку судочинства", - зазначила Свириденко.

У приміщенні раніше розміщувалася частина структурних підрозділів Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"Рішення уряду передбачає поетапне переміщення державних органів у нове приміщення, щоб забезпечити безперебійну роботу обох інституцій", - наголосила Прем'єрка.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд досі не має єдиної постійної будівлі, що створює логістичні проблеми через необхідність переміщення між різними корпусами. На сьогодні суд функціонує за кількома адресами у місті Києві.

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