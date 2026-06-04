Терміни подачі документів до військових навчальних закладів продовжили на місяць

Терміни подачі документів до військових вишів та коледжів у 2026 році офіційно продовжено на один місяць до 1 липня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Вступники до військових вишів та коледжів отримали додатковий час для подачі документів – терміни продовжено на один місяць до 1 липня. Таке рішення ухвалено, щоб в умовах воєнного стану більше громадян України змогли вступити на навчання, а конкурсний відбір пройшов максимально організовано», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, оновлені строки подачі документів поширюються на вищі військові навчальні заклади (ВВНЗ), військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти (ВНП ЗВО) та заклади фахової передвищої військової освіти (ЗФПВО).

Як пояснили в пресслужбі, вступники, які планують отримати освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра або бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти, мають дотримуватися таких термінів: прийом заяв (рапортів), оформлення та надсилання документів від ТЦК та СП, служб персоналу військових частин, установ та організацій до приймальних комісій – до 1 липня 2026 р.; прийом заяв безпосередньо від вступників та оформлення документів приймальними комісіями ВВНЗ, ВНП ЗВО та ЗФПВО – до 20 липня 2026 р.; проведення вступних випробувань та конкурсного відбору – з 20 по 30 липня 2026 р.; виконання вимог до зарахування та скасування зареєстрованих заяв у електронних кабінетах (за наявності) – до 15:00 31 липня 2026 р.; зарахування вступників на навчання – до 1 серпня 2026 р.

Оновлений графік подачі документів допоможе абітурієнтам вчасно підготуватися та пройти подальші етапи вступної кампанії, зазначили в Міноборони.

Також в оборонному відомстві зауважили, що не варто відкладати подання документів на останні дні, краще завчасно звертатися до приймальних комісій для отримання консультацій щодо особливостей вступу у 2026 році.

Також повідомляється, що на сайті Міноборони опублікований Довідник для вступників у 2026 році з переліком напрямів підготовки та алгоритмом вступу до військових коледжів, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Як повідомляв Укрінформ, на НМТ цього року зареєструвалися 355 тис. осіб, з них понад 100 тис. осіб - це ті, хто вже має повну загальну середню освіту, здобуту в минулі роки. Основні сесії проходять 20 травня - 25 червня, додаткові – 17-24 липня.

Фото: Міноборони