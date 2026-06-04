У Німеччині пропонують індивідуальну перевірку для українців призовного віку, які їдуть до ЄС

Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт виступив за скасування автоматичного надання статусу тимчасового захисту для новоприбулих українських чоловіків призовного віку, запропонувавши замість цього індивідуальну перевірку.

Про це Добріндт заявив у четвер перед початком зустрічі міністрів внутрішніх справ країн ЄС у Люксембурзі, передає Укрінформ із посиланням на Welt.

"Ми обговорюємо питання наступним чином: ми хочемо продовжити Директиву про масовий наплив, але маємо сумніви, що під її дію мають підпадати українці призовного віку", - заявив очільник МВС Німеччини.

За його словами, однією з причин для дискусії стало зростання кількості військовозобов'язаних чоловіків серед новоприбулих біженців з України: "Ми зафіксували, що саме в останні місяці зріс приплив осіб призовного віку. З цим потрібно щось робити".

При цьому Добріндт уточнив, що звичайна процедура надання притулку залишається доступною для всіх, але вона передбачає ретельний індивідуальний розгляд.

Зазначається, що за таку зміну правил у Європейському Союзі вже вимальовується більшість. Відповідно до пропозиції, чоловікам віком від 23 до 60 років, які в'їжджають до ЄС, замість автоматичного прихистку доведеться проходити звичайну процедуру отримання притулку з індивідуальною перевіркою кожного випадку. Нинішній режим тимчасового захисту діє до 4 березня 2027 року, і країни ЄС уже обговорюють умови його продовження.

За даними видання, цю ініціативу вже підтримують, окрім Німеччини, також Австрія та Швеція, які наголошують, що Україні потрібні її громадяни для ведення оборонної війни проти Росії.

Остаточного рішення від міністрів внутрішніх справ ЄС безпосередньо у четвер ще не очікується.

Як повідомляв Укрінформ, міністр внутрішніх справ Австрії Гергард Карнер виступив за припинення з березня 2027 року автоматичного надання тимчасового захисту в ЄС українським чоловікам віком від 23 до 60 років.