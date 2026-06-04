Рютте побував на місцях російських ударів у Києві

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у супроводі голови ДСНС Андрія Даника відвідав місця російських ударів у Шевченківському районі Києва, де в ніч на 24 травня загинули троє людей.

Про це повідомлила пресслужба ДСНС, передає Укрінформ.

Голова ДСНС розповів генсеку Альянсу про роботу рятувальників в ніч, коли під ударами опинилися 32 локації у столиці. Надзвичайники шукали людей під завалами, ліквідовували наслідки обстрілів та рятували постраждалих.

Він також поінформував про удар по будівлі ГУ ДСНС Київщини, де працювали оперативно-координаційний центр і серверна, що забезпечувала роботу лінії 101 та системи 112. У момент влучання там перебували чергові зміни фахівців, переважно жінки. Попри руйнування, диспетчери та зв’язківці оперативно перейшли в укриття і продовжили приймати виклики.

“По торговельному центру біля метро “Лук’янівська” ворог випустив близько 6 ракет - одну за одною. На щастя, того дня жоден рятувальник не постраждав: ми вчасно реагували та відходили в безпечні місця. Але в ніч проти 2 червня під час російського удару по Дніпру через повторну атаку загинув наш колега-рятувальник”, - зазначив голова ДСНС.

Він наголосив, що найбільшу загрозу для цивільного населення становлять балістичні ракети, а повторні удари по рятувальниках стали однією з тактик ворога.

За словами Даника, українські рятувальники постійно змінюють протоколи безпеки, враховуючи нові загрози.

Своєю чергою генсек НАТО висловив щире захоплення відданістю українських надзвичайників своїй справі. Він заявив, що підтримка України залишається непохитною, НАТО і надалі стоятиме поруч з українцями у боротьбі за безпеку та життя людей.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 24 травня російські війська масовано атакували Україну безпілотниками, ракетами повітряного, морського та наземного базування, застосувавши загалом майже 700 засобів повітряного нападу. Основним напрямком удару був Київ.

‎Унаслідок російської атаки по Україні постраждали загалом близько сотні людей, четверо загинули.