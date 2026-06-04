Рютте побував на місцях російських ударів у Києві

Рютте побував на місцях російських ударів у Києві

Фото
Укрінформ
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у супроводі голови ДСНС Андрія Даника відвідав місця російських ударів у Шевченківському районі Києва, де в ніч на 24 травня загинули троє людей.

Про це повідомлила пресслужба ДСНС, передає Укрінформ.

Рютте побував на місцях російських ударів у Києві / Фото: ДСНС 1 / 6

Голова ДСНС розповів генсеку Альянсу про роботу рятувальників в ніч, коли під ударами опинилися 32 локації у столиці. Надзвичайники шукали людей під завалами, ліквідовували наслідки обстрілів та рятували постраждалих.

Він також поінформував про удар по будівлі ГУ ДСНС Київщини, де працювали оперативно-координаційний центр і серверна, що забезпечувала роботу лінії 101 та системи 112. У момент влучання там перебували чергові зміни фахівців, переважно жінки. Попри руйнування, диспетчери та зв’язківці оперативно перейшли в укриття і продовжили приймати виклики.

“По торговельному центру біля метро “Лук’янівська” ворог випустив близько 6 ракет - одну за одною. На щастя, того дня жоден рятувальник не постраждав: ми вчасно реагували та відходили в безпечні місця. Але в ніч проти 2 червня під час російського удару по Дніпру через повторну атаку загинув наш колега-рятувальник”, - зазначив голова ДСНС.

Він наголосив, що найбільшу загрозу для цивільного населення становлять балістичні ракети, а повторні удари по рятувальниках стали однією з тактик ворога.

За словами Даника, українські рятувальники постійно змінюють протоколи безпеки, враховуючи нові загрози.

Читайте також: Росія може випускати по Україні до 100 балістичних ракет на місяць - розвідка

Своєю чергою генсек НАТО висловив щире захоплення відданістю українських надзвичайників своїй справі. Він заявив, що підтримка України залишається непохитною, НАТО і надалі стоятиме поруч з українцями у боротьбі за безпеку та життя людей.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 24 травня російські війська масовано атакували Україну безпілотниками, ракетами повітряного, морського та наземного базування, застосувавши загалом майже 700 засобів повітряного нападу. Основним напрямком удару був Київ.

‎Унаслідок російської атаки по Україні постраждали загалом близько сотні людей, четверо загинули.

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-