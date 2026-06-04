Росія може випускати по Україні до 100 балістичних ракет на місяць - розвідка

За оцінками воєнної розвідки України, Росія здатна застосовувати до 100 балістичних ракет, зберігаючи сталий рівень їхніх запасів.

Про це йдеться у відповіді Головного управління розвідки Міністерства оборони на запит "Української правди", передає Укрінформ.

З огляду на останні масовані атаки ворога із застосуванням великої кількості балістичних ракет "УП" поцікавилося, чи відомо ГУР про об'єми виробництва балістики у РФ.

Згідно з відповіддю, за даними ГУР, у 2026 році військово-промисловий комплекс Росії планує поставити до 700 балістичних ракет 9М723 до ОТРК "Іскандер" - стільки ж, як і торік. Щомісячні темпи виробництва цих ракет залишаються на рівні 55-60 одиниць.

Крім того, противник у понад два рази наростив виробництво ударних ракет РМ-48У до ЗРС типу С-300ПМ/С-400, які окупанти застосовують для ударів по наземних цілях. У 2026 році заплановано випуск понад 480 таких ракет, тоді як у 2025 році цей показник становив понад 200 одиниць. Наразі щомісячні темпи їх виробництва становлять до 50 штук.

Цьогоріч Росія також планує поставити до 60 гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал".

"Зважаючи на такі темпи виробництва балістичних ракет, противник щомісяця може застосовувати до 100 таких ракет для ураження об'єктів на території України, зберігаючи водночас сталий рівень їхніх запасів", - підкреслили у розвідці.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський під час звернення учасників засідання Ради Україна - НАТО в Києві сказав, що держава-агресор має спроможності виробляти щомісяця близько 120 балістичних ракет. І це лише балістичні ракети.

Глава держави зазначив, що 2 червня 2026 року лише внаслідок однієї масованої атаки ворог вбив 23-х людей в Україні.

Українська влада акцентує, що ворожа балістика залишається однією з найбільших загроз у війні з Росією. Україна гостро потребує засобів ППО, здатних збивати балістику.