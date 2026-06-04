Уряд продовжив до кінця року програму підтримки медиків у зоні бойових дій

Кабінет міністрів продовжив до кінця року програму підтримки медичних закладів і лікарів, які працюють у прифронтових громадах та на територіях бойових дій.

Про це у Телеграмі повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

«У другому півріччі 2026 року медичні заклади, що надають спеціалізовану медичну допомогу на територіях активних бойових дій, щомісяця отримуватимуть додаткові кошти для формування фонду оплати праці. Дія цієї програми мала завершитися 30 червня, однак уряд продовжив її до кінця 2026 року», - йдеться в повідомленні.

Свириденко нагадала, що держава застосовує кілька механізмів підтримки медичних закладів і лікарів, які працюють у прифронтових громадах та на територіях бойових дій. Медзаклади первинної ланки отримують на 20% більше коштів за кожну декларацію з пацієнтом. Окремо посилено фінансування екстреної медичної допомоги.

Також Свириденко повідомила, що уряд розширив дію програми підтримки для молодих лікарів – адресну виплату у 200 тис. грн зможуть отримати випускники інтернатури, які працевлаштувалися у заклади на територіях можливих бойових дій.

Очільниця уряду зазначила, що разову виплату у розмірі 200 тис. грн у межах програми можуть отримати випускники медичних спеціальностей, які завершили інтернатуру в державних закладах вищої освіти та працевлаштувалися щонайменше на три роки до закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності в громадах, де існує критична потреба в медичних працівниках.

Раніше програма поширювалася на випускників, які розпочали роботу на територіях активних бойових дій та в сільській місцевості.

Відтепер нею також можуть скористатися молоді лікарі, які працевлаштувалися до закладів охорони здоров’я на територіях можливих бойових дій (крім Київської області та міст обласного значення — Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Харкова і Чернігова).

«Рішення спрямоване на посилення спроможності медичної системи та забезпечення закладів охорони здоров’я необхідними фахівцями в регіонах, де зберігається підвищене навантаження на систему охорони здоров’я та відчувається нестача лікарів різних спеціальностей», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, уряд ухвалив пакет підтримки прифронтових громад і серед рішень скасував знижувальний коефіцієнт оплати праці для медиків у прифронтових регіонах.

Фото: КМУ