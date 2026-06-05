Глава МЗС Німеччини закликав Путіна до переговорів з Україною

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав очільника РФ Володимира Путіна розпочати переговори щодо припинення війни проти України та наголосив на необхідності участі Європи в можливому переговорному процесі.

Про це Вадефуль сказав під час візиту до Мехіко, передає Укрінформ із посиланням на Berliner Zeitung.

"Зараз саме час сісти за стіл переговорів", - зазначив Вадефуль у заклику до Путіна.

Глава МЗС ФРН також підкреслив, що питання європейської безпеки не можуть вирішуватися без участі європейців. За його словами, йдеться про безпеку європейського континенту, можливі гарантії безпеки для України та її шлях до Європейського Союзу. Ці питання можуть обговорюватися "лише за участі і через європейців".

Як зазначає видання, заяви Вадефуля пролунали після того, як Президент України Володимир Зеленський у відкритому листі запропонував Путіну прямі мирні переговори.

Як повідомляв Укрінформ, 4 червня Володимир Зеленський оприлюднив відкритого листа, в якому запропонував російському очільнику Володимиру Путіну провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни.

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